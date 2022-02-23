Венгрия отвернулась от Путина, поддержав Украину

На этот раз Будапешт встал на сторону Киева / Коллаж "Сегодня"
Венгрия оказалась на стороне всего Европейского Союза, который официально ввел расширенные санкции против России, депутатов Госдумы, пропагандистов и олигархов за признание сепаратистских образований на Донбассе. Несмотря на дружественные отношения с Москвой, нежелание видеть Украину в НАТО, Будапешт не стал накладывать вето на решение ЕС.
Венгерское правительство на своей странице в Фейсбуке сообщило, что в поддержку суверенитета Украины они не стали накладывать вето на решение Совета Европы.
Сложные отношения
- В начале февраля стало известно, что именно Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру по киберобороне НАТО, что могло бы существенно помочь ВС Украины в войне с Россией.
- В начале года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна согласиться на вступление Украины в НАТО после выполнения некоторых условий, одно из которых – решение проблемы с правами национальных меньшинств.
- 14 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вторжение России в Украину может привести к волне из сотен тысяч украинских беженцев, которые хлынут в страну и поэтому необходимо не допустить военных действий.
- Отношения между Украиной и Венгрией ухудшились после принятия Верховной Радой закона об образовании в сентябре 2017 года. Венгрия считает, что закон нарушает право этнических венгров получать образование на своем родном языке.
- Весной 2014 года, в разгар войны на Донбассе, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал автономии для венгров Закарпатья.