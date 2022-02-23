Угорщина відвернулася від Путіна, підтримавши Україну

Цього разу Будапешт став на бік Києва / Колаж "Сьогодні"

Угорщина опинилася на боці всього Європейського Союзу, який офіційно ввів розширені санкції проти Росії, депутатів Держдуми, пропагандистів та олігархів за визнання сепаратистських утворень на Донеччині. Незважаючи на дружні стосунки з Москвою, небажання бачити Україну в НАТО, Будапешт не став накладати вето на рішення ЄС.

Угорський уряд на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, що на підтримку суверенітету України вони не накладали вето на рішення Ради Європи.

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Складні стосунки