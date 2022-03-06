Visa и MasterCard прекратили свою работу в РФ

Visa и MasterCard больше не будут работать в РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Платежные сервисы Visa и Mastercard прекращают свою работу в России. В ближайшее время они прекратят все транзакции по картам.

Об этом сообщают в пресс-службах компаний.

Реклама

Visa

Американская компания Visa заявила, что решение о прекращении работы на территории России уже вступило в силу. Компании понадобится несколько дней, чтобы прекратить все транзакции.

"Мы вынуждены действовать после безосновательного вторжения России в Украину и неприемлемых событий, свидетелями которых мы стали", — заявил Эл Келли, глава и главный исполнительный директор Visa Inc. "Нам жаль, какое влияние это решение будет иметь на наших коллег, клиентов, партнеров и владельцев карт, которые мы обслуживаем в России. Но эта война и угроза миру требуют, чтобы мы действовали в соответствии с нашими ценностями".

MasterCard

Международная платежная система MasterCard тоже прекращает работу на территории России. Карты, выпущенные русскими банками, больше не будут поддерживаться сетью MasterCard. Любые карты, выпущенные за пределами страны, не будут работать у российских продавцов или банкоматах.

Что говорят в РФ?

В российском "Сбербанке" отметили, что выпущенные в России карты будут работать дальше на их территории.

Реклама

Украина призвала усилить санкции против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир разорвать все связи с РФ.

"Россия переходит к уродливой тактике, направленной на максимальный ущерб гражданскому населению: бомбит жилые кварталы и критически важные объекты инфраструктуры, угрожает ядерным объектам. Санкции должны усилиться", – сказал он.

По его словам, сейчас необходимо отключить Сбербанк от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго, закрыть порты для российских кораблей, а также криптолазейки.

Читайте также