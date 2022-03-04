ЕС усилит санкции против России

При этом США вводят ограничения против 19 российских олигархов

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Европейский Союз усилит санкции против Российской Федерации.

Об этом заявили министры иностранных дел сегодня на встрече в Брюсселе, отметил народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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"Закрывайте уже окончательно эту обезумевшую страну", – написал он.

Санкции от США

Соединенные Штаты Америки вводят ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.