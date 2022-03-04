РФ исключили из Совета государств Балтийского моря, Беларусь — отстранили

Российскую Федерацию исключили из Совета государств Балтийского моря. Беларусь – отстранили.
Об этом говорится на сайте правительства Норвегии, которое с июля 2021 года председательствует в Раде.
Россия
"Очень досадно, что Россия создала ситуацию, когда мы, остальные 11 членов, больше не считаем возможным поддерживать сотрудничество с Россией в рамках CBSS. Россия является одним из соучредителей Совета и до сих пор играла активную роль", — отметила глава МИД Норвегии Анникен Хуйтфельдт.
Приостановление участия Российской Федерации будет оставаться в силе до тех пор, "пока не удастся возобновить сотрудничество на основе уважения фундаментальных принципов международного права".
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Беларусь
Беларусь, которая имеет статус наблюдателя в CBSS, отстранили от участия в деятельности организации. Это связано с тем, что страна помогает России вести агрессию против Украины.
Какие страны входят в CBSS?
В CBSS входят Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и ЕС. Украина имеет статус наблюдателя.
Санкции от США
Соединенные Штаты Америки вводят ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.
В этот список, в частности, попали: предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг, генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, бизнесмен Евгений Пригожин, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, предприниматель Алишер Усманов, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кроме того, вводят санкции против ряда авиастроительных предприятий РФ, в том числе Иркутского авиазавода и завода "Авиастар".