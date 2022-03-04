РФ исключили из Совета государств Балтийского моря, Беларусь — отстранили

Россия получает по заслугам за развернутую войну против Украины

Из-за Путина РФ теперь нигде не нужна, а Лукашенко ведет Беларусь по следам российского президента/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российскую Федерацию исключили из Совета государств Балтийского моря. Беларусь – отстранили.

Об этом говорится на сайте правительства Норвегии, которое с июля 2021 года председательствует в Раде.

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Россия

"Очень досадно, что Россия создала ситуацию, когда мы, остальные 11 членов, больше не считаем возможным поддерживать сотрудничество с Россией в рамках CBSS. Россия является одним из соучредителей Совета и до сих пор играла активную роль", — отметила глава МИД Норвегии Анникен Хуйтфельдт.

Приостановление участия Российской Федерации будет оставаться в силе до тех пор, "пока не удастся возобновить сотрудничество на основе уважения фундаментальных принципов международного права".

Беларусь

Беларусь, которая имеет статус наблюдателя в CBSS, отстранили от участия в деятельности организации. Это связано с тем, что страна помогает России вести агрессию против Украины.

Какие страны входят в CBSS?

В CBSS входят Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и ЕС. Украина имеет статус наблюдателя.

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Санкции от США

Соединенные Штаты Америки вводят ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.