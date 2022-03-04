ЄС посилить санкції проти Росії

Водночас США вводять обмеження проти 19 російських олігархів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Європейський Союз посилить санкції проти Російської Федерації.

Про це заявили міністри закордонних справ сьогодні на зустрічі у Брюсселі, відзначив народний депутат з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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"Закривайте вже остаточно цю шалену країну", – написав він.

Санкції від США

Сполучені Штати Америки вводять обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.