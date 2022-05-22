"Война Путина не имеет ничего общего с якобы угрозами НАТО": цитаты мировых лидеров 22 мая

Западные политики продолжают поддерживать нашу страну. / Фото: Коллаж: Сегодня

Западные политики продолжают делать заявления в поддержку Украины, а также отвечают Российской Федерации на их заявления.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные цитаты за 22 мая 2022 года.

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Помощь Украине

Президент Польши Анджей Дуда обратился с большим призывом ко всему Европейскому Союзу – сегодня Украина нуждается в сигнале, открытии европейских дверей для государства, для украинского общества, желающего быть частью европейских сообществ.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что подписал закон о дополнительных ассигнованиях для Украины с 2022 года. По его словам, этот закон позволит США продолжать посылать безопасность, экономическую и гуманитарную помощь народу Украины, поскольку "он продолжает защищать свою демократию и свободу".

НАТО и ЕС

Экс-посол США в России Майкл Макфол отметил, что война президента РФ Владимира Путина связана с имперским (пере)завоеванием и не имеет ничего общего с якобы угрозами НАТО для России.

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"Это ясно как день", – сказал он.

В то же время министр по европейским делам Франции Клеман Бон отметил, что украинцам нужно предложить "политический проект, в который они могут войти".

"Эта идея дополняет ЕС и может предложить политический и конкретный проект странам, не входящим в сердце ЕС и желающим сблизиться с нами", – заявил Бон.

Вопрос голода

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что безжалостная война России также сопровождается голодом, подвергая риску жизни миллионов людей во всем мире:

"Германия использует свое председательство в G7, чтобы возглавить это сражение. Мы добьемся успеха только тогда, когда будем едиными".

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