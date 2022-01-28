Войны не будет! Громкое заявление Лаврова

Сергей Лавров. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет войны, но и не позволит другим государствам нарушать ее права.

Об этом сообщает РБК.



"Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать их мы тоже не позволим", — сказал министр.



Кроме того, Лавров добавил, что не считает переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности завершенными.

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"Американцы и НАТОвцы, как вы знаете, больше месяца изучали наши предельно простые предложения заключенные в проектах договора с Вашингтоном и соглашение с Североатлантическим Альянсом, а мы получили только позавчера ответы, которые в таком западном стиле наводят тень на плетень во многом, но там есть рациональные зерна, как я уже говорил, по второстепенным вопросам", – сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что среди тем, важных для России – ракеты средней и меньшей дальности, мораторий на размещение которых в Европе предлагала российская сторона.

"Тогда это было проигнорировано, а сейчас это включено в их предложения", – заявил Лавров.

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Россия против НАТО