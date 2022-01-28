Війни не буде! Гучна заява Лаврова

Сергій Лавров. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не хоче війни, але не дозволить іншим державам порушувати її права.

Про це повідомляє РБК.



"Якщо це залежить від Російської Федерації, війни не буде. Ми війн не хочемо. Але й наступати брутально на наші інтереси, ігнорувати їх ми теж не дозволимо", – сказав міністр.



Крім того, Лавров додав, що не вважає переговори зі США та НАТО щодо гарантій безпеки завершеними.

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"Американці та НАТОвці, як ви знаєте, більше місяця вивчали наші гранично прості пропозиції укладені в проєктах договору з Вашингтоном та угоду з Північноатлантичним Альянсом, а ми отримали лише позавчора відповіді, які в такому західному стилі напускають туману багато в чому, але там є раціональні зерна, як я вже казав, з другорядних питань", – сказав він.

Глава МЗС РФ зазначив, що серед тем, важливих для Росії – ракети середньої та меншої дальності, мораторій на розміщення яких у Європі пропонувала російська сторона.

"Тоді це було проігноровано, а нині це включено до їхніх пропозицій", – заявив Лавров.

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Росія проти НАТО