ВОЗ предупредила о новых опасных штаммах коронавируса

Новые covid-мутации могут появиться и за короткое время распространиться по планете

В ВОЗ считают, что новые штаммы могут оказаться еще более сложными для контроля/Фото: коллаж "Сегодня"

Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации предупредил о вероятном появлении и распространении по планете новых штаммов коронавируса.

Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил на брифинге ВОЗ.

"Комитет по чрезвычайной ситуации из-за COVID выразил обеспокоенность тем, что пандемию коронавируса неправильно называют завершающейся, в то время как она еще не закончилась. Он также предупредил о высокой вероятности появления и глобального распространения новых и, возможно, более опасных штаммов вируса", – заявил Гебреисус.

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По его словам, новые штаммы могут оказаться еще более сложными для контроля.

Ранее мы сообщали, что обнаруженные в последнее время новые штаммы COVID-19 на сегодняшний день побеждают в гонках с вакцинами от коронавируса. Гебреисус считает, что резкий рост заболеваемости во многих странах напрямую связан с неравномерным распределением вакцин в мире, а не только с постоянно мутирующим вирусом, и обвинил ряд стран в "вакцинном национализме".