"Возмутительно и незаконно". Европа примет меры в ответ на захват самолета Ryanair в Минске

Лидеры Европейского Союза уже готовятся предметно обсудить ситуацию с арестом журналиста Протасевича и его девушки

Беларусь угрожала сбить самолет Ryanair

Инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске "будет иметь последствия". Еврокомиссия требует наказания для лиц, которые виновны в захвате самолета. При этом должен быть освобожден журналист Роман Протасевич, ради ареста которого власти Беларуси посадили самолет.

Об этом заявила в Twitter глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Возмутительное и незаконное обращение... будет иметь последствия. Ответственные должны быть наказаны", – написала глава ЕК.

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По ее словам, сегодня Европейский совет обсудит дальнейшие действия. Уже сообщалось, что этот вопрос поднимут в рамках саммита Евросоюза. Он уже был запланирован на 24-25 мая в Брюсселе, на нем собирались обсудить проблемы пандемии коронавируса и отношения с Россией.

Напомним, 23 мая в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если он не выполнит экстренную посадку в Минске.

К слову, в Киеве на выходных прошли акции в поддержку Протасевича.

Акция в поддержку Протасевича в Киеве. Видео hromadske