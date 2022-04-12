ВСУ начали использовать против оккупантов американские беспилотники Switchblade

В Украину прибыли дроны-камикадзе Switchblade / Фото: Коллаж: Сегодня
ВСУ уже используют беспилотные авиационные комплексы Switchblade американского производства. Об этом сказал чиновник в Минобороны США, сообщает пресс-служба Пентагона.
Эти БАС могут нести взрывчатку и иметь на борту камеры, видео и датчики. Дроны переносные и маленькие, у них есть боеголовки, которые взрываются при столкновении. Самая маленькая модель может поразить мишень на расстоянии до шести миль (примерно 9,6 км). Чиновник отметил, что для работы с Switchblade требуется всего около одного или двух дней обучения.
По его словам, большая часть американского оружия на 800 миллионов долларов уже поставлена украинцам. Пентагон также работает над выделением еще 100 миллионов долларов на ракеты Javelin.
Кто поставляет Украине оружие
- 10 апреля советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США намерены предоставить Украине "оружие, которое ей необходимо" для защиты от России.
- Кроме того, Соединенные Штаты Америки собрали 100 дронов-камикадзе Switchblade и отправят их в Украину. Сначала эксперты США обучат группу наших военных ими пользоваться, после чего в ближайшее время передадут ВСУ.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия планирует кампанию по дезинформации мировых СМИ и политиков, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.
- Союзники по НАТО заявляли, что будут поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо.
- В то же время правительство Великобритании рассматривает вариант передачи Украине нового смертоносного оружия. Источник The Times в министерстве обороны предположил, что Великобритания может отправить артиллерийские системы дальнего действия.
- США могут увеличить производство систем Stinger и Javelin, о которых просила Украина.
- Европейский Союз продолжит вооружать Украину, так как не хочет ее поражения в войне. Об этом заявил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель.