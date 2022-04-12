ЗСУ почали використовувати проти окупантів американські безпілотники Switchblade

В Україну прибули дрони-камікадзе Switchblade / Фото: Колаж: Сьогодні
ЗСУ вже використовують безпілотні авіаційні комплекси Switchblade американського виробництва. Про це сказав чиновник у Міноборони США, передає прес-служба Пентагону.
Ці БАС можуть нести вибухівку та мати на борту камери, відео та датчики. Дрони переносні та маленькі, у них є боєголовки, що вибухають при зіткненні. Найменша модель може вразити ціль з відривом до шести миль (приблизно 9,6 км). Чиновник зазначив, що для роботи зі Switchblade потрібно лише близько одного або двох днів навчання.
За його словами, більшу частину американської зброї на 800 мільйонів доларів уже поставлено українцям. Пентагон також працює над виділенням ще 100 мільйонів доларів на ракети Javelin.
Хто постачає Україні зброю
- 10 квітня радник президента з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США мають намір надати Україні "зброю , яке їй необхідне для захисту від Росії.
- Крім того, Сполучені Штати Америки зібрали 100 дронів-камікадзе Switchblade та відправлять їх до України . Спочатку експерти США навчать групу наших військових ними користуватися, після чого найближчим часом передадуть ЗСУ.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Росія планує кампанію з дезінформації світових ЗМІ та політиків, щоб зірвати постачання зброї в Україну.
- Союзники НАТО заявляли, що постачатимуть зброю Україні так довго, як це буде необхідно.
- Водночас уряд Великої Британії розглядає варіант передачі Україні нової смертоносної зброї . Джерело The Times у міністерстві оборони припустило, що Великобританія може відправити артилерійські системи дальньої дії.
- США можуть збільшити виробництво систем Stinger та Javelin , про які просила Україна
- Європейський Союз продовжить озброювати Україну, тому що не хоче її поразки у війні . Про це заявив голова дипломатичного корпусу ЄС Жозеп Боррель.