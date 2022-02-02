Это будет не на границе! США предупредили, как Россия нанесет первый удар по Украине

Енн Нойбергер и Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"
Заместитель советника по национальной безопасности США по кибернетическим и новейшим технологиям Энн Нойбергер предупредила, что РФ может прибегнуть к кибератакам, чтобы дестабилизировать общество и продолжить вторжение в Украину.
Об этом сообщает Reuters.
"Мы предупреждали о возможных атаках в течение недель и месяцев, как публично, так и частным образом. Русские использовали кибератаки в качестве ключевого компонента проецирования силы в течение последнего десятилетия, в том числе как ранее в Украине", – сказала Нойбергер.
Атака хакеров на Украину
- В ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину. Она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дія". Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что за кибератакой на сайты органов власти Украины стоит Россия. Организаторы нападения, по мнению секретаря СНБО, не достигли поставленной задачи.
- Кроме того, у Путина нагло открестились от кибератак на Украину.
- А заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Демедюк рассказал, кто может стоять за кибератакой на Украину, кроме Российской Федерации.