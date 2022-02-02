Это будет не на границе! США предупредили, как Россия нанесет первый удар по Украине

Енн Нойбергер и Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель советника по национальной безопасности США по кибернетическим и новейшим технологиям Энн Нойбергер предупредила, что РФ может прибегнуть к кибератакам, чтобы дестабилизировать общество и продолжить вторжение в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

"Мы предупреждали о возможных атаках в течение недель и месяцев, как публично, так и частным образом. Русские использовали кибератаки в качестве ключевого компонента проецирования силы в течение последнего десятилетия, в том числе как ранее в Украине", – сказала Нойбергер.

Атака хакеров на Украину