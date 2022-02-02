Це буде не на кордоні! США попередили, як Росія завдасть першого удару по Україні

Энн Нойбергер та Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник радника з національної безпеки США з кібернетичних та новітніх технологій Енн Нойбергер попередила, що РФ може вдатися до кібератаків, щоб дестабілізувати суспільство та продовжити вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

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"Ми попереджали про можливі атаки протягом тижнів і місяців, як публічно, так і приватно. Російські використовували кібератаки як ключовий компонент проєктування сили протягом останнього десятиліття, у тому числі як раніше в Україні", – сказала Нойбергер.

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