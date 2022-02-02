Це буде не на кордоні! США попередили, як Росія завдасть першого удару по Україні

Энн Нойбергер та Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
Заступник радника з національної безпеки США з кібернетичних та новітніх технологій Енн Нойбергер попередила, що РФ може вдатися до кібератаків, щоб дестабілізувати суспільство та продовжити вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми попереджали про можливі атаки протягом тижнів і місяців, як публічно, так і приватно. Російські використовували кібератаки як ключовий компонент проєктування сили протягом останнього десятиліття, у тому числі як раніше в Україні", – сказала Нойбергер.
Атака хакерів на Україну
- У ніч на 14 січня було здійснено найбільшу за чотири роки кібератаку на Україну. Вона "поклала" низку урядових сайтів, а також портал державних послуг "Дія". Зловмисники опублікували на сайтах заяву про масштабний витік персональних даних українців.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що за кібератакою на сайти органів влади України стоїть Росія. Організатори нападу, на думку секретаря РНБО, не досягли поставленого завдання.
- Крім того, у Путіна нахабно відхрестилися від кібератак на Україну.
- А заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Сергій Демедюк розповів, хто може стояти за кібератакою на Україну, крім Російської Федерації.