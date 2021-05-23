Вы убили пассажира! После задержания Протасевича соцсети призывают бойкотировать компанию Ryanair

Самолет, который посадили ради задержания Протасевича, до сих пор в аэропорту Минска

Самолет Ryanair в Минске

После громкого задержания в Минске экс-главреда NEXTA Романа Протасевича соцсети призывают к бойкоту компании Ryanair. Для того чтобы его задержать, специально посадили самолет, который летел из Афин в Вильнюс.

Об этом сообщает NEXTA.

Пользователи Сети требуют от перевозчика официальных объяснений действий экипажа и называют компанию сообщником диктатора. Ведь изначально самолет посадили после сообщения пилота о минировании самолета. А распоряжение принять рейс отдал лично Александр Лукашенко. Для этого в небо подняли истребитель МИГ-29, позже он должен будет сопроводить рейс Ryanair до границы с Литвой.

"Вы убили пассажира!" – написали в одном из комментариев на официальной странице авиакомпании.

Такие комментарии появляются под разными постами компании, ведь после задержания в Беларуси Протасевичу может грозить смертная казнь.

"Это был заранее спланированный план захвата судна, на котором летели пассажиры нескольких стран. Ценой их жизней диктатор посадил самолет, чтобы достать своими лапами одного человека – Романа Протасевича", – сообщает NEXTA.

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Примечательно, что пилотам было ближе и проще посадить самолет в Вильнюсе. Но Лукашенко отдал приказ развернуть самолет и посадить его в Минске якобы из-за минирования.

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В то же время лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уже потребовала от авиационных властей исключить Беларусь из Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Команда Тихановской обратилась в офис Ryanair и в ICAO с требованием начать расследование по факту произошедшего и принять меры.

А тем временем по состоянию на 15:53 самолет все еще находится в Минске.

"Когда он продолжит свой путь, сказать пока сложно: проверочные мероприятия продолжаются", – уточнили Onliner в пресс-службе.

Самолет Ryanair все еще в аэропорту Минска

Ранее мы сообщали, что еще в ноябре 2020 года в Министерстве иностранных дел Беларуси прошла встреча с временным поверенным в делах Польши Марцином Войцеховским, на которой Минск потребовал в кратчайшие сроки выдать Степана Путило и Романа Протасевича.