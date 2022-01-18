"Я пенсионер и никуда не уезжал": первое заявление Назарбаева после "исчезновения"

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев / Фото: Коллаж: Сегодня

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал информацию о том, что он якобы бежал с семьей из страны во время массовых протестов.

Это первое за две недели обращение экс-президента.

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"В 2019 году я передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал", – сказал он.

Также Назарбаев развеял слухи о том, что у него и нынешнего президента Казахстана возник конфликт.

"Никакого конфликта или противостояния в стране нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", – отметил он.

История с исчезновением Назарбаева

5 января в Талдыкоргане толпа митингующих пыталась снести памятник экс-президенту Нурсултану Назарбаеву.

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7 января издание Orda.kz сообщило, что Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан, а в стране остался только старший брат Назарбаева – Болат.

Протесты в Казахстане