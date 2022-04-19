Япония предоставит Украине беспилотники и костюмы химической защиты

Япония поможет Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство обороны Японии предоставит Украине комплекты ядерной, биологической и химической защиты и беспилотники. Об этом в Twitter сообщает японское оборонное ведомство.

"Минобороны Японии решило предоставить украинскому правительству костюмы NBC, маски NBC и дроны. Борьба украинцев за свою страну все еще продолжается, так что Минобороны Японии будет и впредь оказывать нашу максимальную поддержку. За Украину", – говорится в публикации.

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В ведомстве не уточнили, о каком количестве комплектов защитной одежды и оборудования идет речь, а также когда сроки отправки помощи для Украины.

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