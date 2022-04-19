Япония предоставит Украине беспилотники и костюмы химической защиты

Япония поможет Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
Министерство обороны Японии предоставит Украине комплекты ядерной, биологической и химической защиты и беспилотники. Об этом в Twitter сообщает японское оборонное ведомство.
"Минобороны Японии решило предоставить украинскому правительству костюмы NBC, маски NBC и дроны. Борьба украинцев за свою страну все еще продолжается, так что Минобороны Японии будет и впредь оказывать нашу максимальную поддержку. За Украину", – говорится в публикации.
В ведомстве не уточнили, о каком количестве комплектов защитной одежды и оборудования идет речь, а также когда сроки отправки помощи для Украины.
Кто помогает Украине в войне с РФ
- 10 апреля советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США намерены предоставить Украине "оружие, которое ей необходимо" для защиты от России.
- Кроме того, Соединенные Штаты Америки собрали 100 дронов-камикадзе Switchblade и отправят их в Украину. Сначала эксперты США обучат группу наших военных ими пользоваться, после чего в ближайшее время передадут ВСУ.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия планирует кампанию по дезинформации мировых СМИ и политиков, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.
- Союзники по НАТО заявляли, что будут поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо.
- В то же время правительство Великобритании рассматривает вариант передачи Украине нового смертоносного оружия. Источник The Times в министерстве обороны предположил, что Великобритания может отправить артиллерийские системы дальнего действия.
- США могут увеличить производство систем Stinger и Javelin, о которых просила Украина.
- Европейский Союз продолжит вооружать Украину, так как не хочет ее поражения в войне. Об этом заявил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель.