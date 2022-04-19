Японія надасть Україні безпілотники та костюми хімічного захисту

Японія допоможе Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство оборони Японії надасть Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту та безпілотники. Про це в Twitter повідомляє японське оборонне відомство.

"Міноборони Японії вирішило надати українському уряду костюми NBC, маски NBC та дрони. Боротьба українців за свою країну все ще триває, тому Міноборони Японії і надалі надаватиме нашу максимальну підтримку. За Україну", – йдеться в публікації.

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У відомстві не уточнили про кількість комплектів захисного одягу та обладнання йдеться, а також коли терміни відправки допомоги для України.

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