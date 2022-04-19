Японія надасть Україні безпілотники та костюми хімічного захисту

Японія допоможе Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
Міністерство оборони Японії надасть Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту та безпілотники. Про це в Twitter повідомляє японське оборонне відомство.
"Міноборони Японії вирішило надати українському уряду костюми NBC, маски NBC та дрони. Боротьба українців за свою країну все ще триває, тому Міноборони Японії і надалі надаватиме нашу максимальну підтримку. За Україну", – йдеться в публікації.
У відомстві не уточнили про кількість комплектів захисного одягу та обладнання йдеться, а також коли терміни відправки допомоги для України.
Хто допомагає Україні у війні з РФ
- 10 квітня радник президента з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США мають намір надати Україні "зброю, яка їй необхідна для захисту від Росії.
- Крім того, Сполучені Штати Америки зібрали 100 дронів-камікадзе Switchblade та відправлять їх до України. Спочатку експерти США навчать групу наших військових ними користуватися, після чого найближчим часом передадуть ЗСУ.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Росія планує кампанію з дезінформації світових ЗМІ та політиків, щоб зірвати постачання зброї до України.
- Союзники НАТО заявляли, що постачатимуть зброю Україні так довго, як це буде необхідно.
- Водночас уряд Великої Британії розглядає варіант передачі Україні нової смертоносної зброї. Джерело The Times у міністерстві оборони припустило, що Велика Британія може відправити артилерійські системи дальньої дії.
- США можуть збільшити виробництво систем Stinger та Javelin, про які просила Україна
- Європейський Союз продовжить озброювати Україну, тому що не хоче її поразки у війні. Про це заявив голова дипломатичного корпусу ЄС Жозеп Боррель.