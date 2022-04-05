Япония выделила 100 млн долларов для помощи украинским беженцам

Япония решила помочь украинским беженцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в ходе рабочего визита в Польшу встретился с украинскими беженцами. Он анонсировал новый пакет помощи украинцам.

Об этом сообщает Japan Today.

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Правительство Японии выделит 100 млн долларов для решения гуманитарных проблем.

Также страна частично пересмотрела свою строгую миграционную политику в отношении беженцев. Ранее Япония отказывалась принимать мигрантов, но для небольшой группы украинцев впервые за многие годы сделано исключение. Правительство в своем постановлении осторожно назвало их "эвакуированными" и предоставило жилье, право на работу, а также небольшие социальные выплаты.

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