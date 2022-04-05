Японія виділила 100 млн доларів для допомоги українським біженцям

Японія вирішила допомогти українським біженцям/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі в ході робочого візиту до Польщі зустрівся з українськими біженцями. Він анонсував новий пакет допомоги українцям.

Про це повідомляє Japan Today.

Реклама

Деталі

Уряд Японії виділить 100 млн доларів для розв'язання гуманітарних проблем.

Також країна частково переглянула свою сувору міграційну політику щодо біженців. Раніше Японія відмовлялася приймати мігрантів, але для невеликої групи українців вперше за багато років зроблено виняток. Уряд у своїй постанові обережно назвав їх "евакуйованими" і надав житло, право на роботу, а також невеликі соціальні виплати.

Японія запровадила санкції проти Путіна та його оточення

Уряд Японії запровадив санкції проти Російської Федерації. Це пов'язано з вторгнення РФ в Україну.

Реклама

До списку персональних санкцій, які передбачають заморожування активів, потрапили такі особи: