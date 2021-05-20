Заболеваемость COVID-19 в Европе снизилась за месяц на 60% – ВОЗ

Представитель ВОЗ Клюге сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации в европейских странах

ВОЗ сообщила, что в Европе существенно снизилась заболеваемость COVID-19 / Фото: Getty Images

Заболеваемость COVID-19 в Европе за последний месяц снизилась на 60%. Еженедельное количество случаев новых случаев инфицирования в Европе снизилось с 1,7 млн в середине апреля до 685 тыс. новых случаев на прошлой неделе.

Об этом на брифинге сообщил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, на прошлой неделе заболеваемость оставалась высокой в восьми странах региона – более 150 новых случаев на 100 тыс. человек.

"Пандемия еще не закончилась", – пояснил он.

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Представитель ВОЗ предупредил, что в ближайшие месяцы отмена ограничительных мер и повышение мобильности людей может привести к увеличению числа случаев передачи инфекции в Европе.

"Если социальные меры будут смягчены, как это в настоящее время делается в большинстве стран региона, необходимо удвоить усилия по тестированию, изоляции, отслеживанию контактов, карантину и вакцинации, чтобы сохранить контроль и обеспечить сохранение тенденций к снижению", – заявил Ханс Клюге.

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Напомним Всемирная организация здравоохранения лишь через год после объявления пандемии COVID-19 признала, что коронавирус передается воздушно-капельным путем.

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