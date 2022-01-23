Захват власти Россией в Украине: у Лаврова уже оправдываются после заявлений Британии

У Лаврова ответили на заявление Великобритании и США о планах по захвату Украины. Коллаж "Сегодня" / Фото: Reuters

В России отреагировали на заявление МИД Великобритании о том, что Кремль планирует после вторжения в Украину сделать главой временной администрации пророссийского политика. В числе возможных кандидатов назвали бывшего народного депутата Евгения Мураева.

В МИД РФ назвали заявление британских коллег дезинформацией и провокационной деятельностью, сообщает "Интерфакс".

Реклама

"Распространенная МИД Британии дезинформация — еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англо-саксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины. Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", — заявили в МИД России.

Что сказала Великобритания

Ранее британский МИД заявил, что располагает данными о планах России после вторжения в Украину. Согласно сообщению Кремль собирается привести к власти дружественное к ней лицо — в числе кандидатов был назван бывший нардеп Евгений Мураев. Также в ведомстве назвали фамилии еще четырех украинских политиков, которые связаны с российской разведкой — это Андрей Клюев, Сергей Арбузов, Владимир Сивкович и Николай Азаров.

У этих политиков есть контакты с российскими разведчиками, которые в настоящее время участвуют в планировании нападения на Украину, говорится в заявлении МИД Великобритании.

Реклама

В США подтвердили

В США подтвердили заявление МИД Великобритании. Источник, знакомый с данными британской и американской разведки, сообщил, что у США есть такие же доказательства относительно планов России.

"Мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму затянувшуюся войну. Это включает в себя такие вещи, как установление дружественного правительства и использование своих шпионских агентств для разжигания инакомыслия", — сказал источник.

Другой источник тоже сказал, что США "владеют такой же информацией".

Реклама

Мураев отрицает

Сам экс-нардеп опроверг эти заявления о планах Кремля. Он напомнил, что находился под санкциями РФ, и ему запрещен въезд в эту страну.

"Вы сделали мой вечер незабываемым. Министерство иностранных дел Великобритании, похоже, в замешательстве", — прокомментировал он.

Угроза вторжения РФ