Заявку Украины на вступление в Евросоюз могут подать уже летом

Председатель Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен посетила Украину / Коллаж "Сегодня"
Украинскую заявку на вступление в Евросоюзхотят представить Совету ЕС уже летом, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Об этом сообщает Reuters.
"Обычно проходят годы, прежде чем Совет ЕС примет заявку на членство, но Украина сделала это за неделю или две, и я призываю двигаться вперед как можно быстрее… Наша цель — представить заявку Украины Совету этим летом", — сказала фон дер Ляйен журналистам во время поездки в Киев.
Европерспективы
- Напомним, 1 марта Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Стартовала специальная процедура вступления.
- Чуть ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжения России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре.
- 28 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.
- Вслед за Украиной и Молдова решила ускорить подачу заявки на вступление в Европейский Союз.
- Италия, которая еще совсем недавно считалась союзником России по многим вопросам, теперь не против того, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу.