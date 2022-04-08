Заявку Украины на вступление в Евросоюз могут подать уже летом

Председатель Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен посетила Украину / Коллаж "Сегодня"

Украинскую заявку на вступление в Евросоюзхотят представить Совету ЕС уже летом, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Об этом сообщает Reuters.

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"Обычно проходят годы, прежде чем Совет ЕС примет заявку на членство, но Украина сделала это за неделю или две, и я призываю двигаться вперед как можно быстрее… Наша цель — представить заявку Украины Совету этим летом", — сказала фон дер Ляйен журналистам во время поездки в Киев.

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