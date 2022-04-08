Заявку України на вступ до Євросоюзу можуть подати вже влітку

Голова Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн відвідала Україну / Колаж "Сьогодні"

Українську заявку на вступ до Євросоюзухочуть подати Раді ЄС вже влітку, повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє Reuters.

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"Зазвичай минають роки, перш ніж Рада ЄС прийме заявку на членство, але Україна зробила це за тиждень чи дві, і я закликаю рухатися вперед якнайшвидше… Наша мета — представити заявку України Раді цього літа", – сказала фон дер Ляйєн журналістам у час поїздки в Київ.

Європейські перспективи