Заявку України на вступ до Євросоюзу можуть подати вже влітку

Голова Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн відвідала Україну / Колаж "Сьогодні"
Українську заявку на вступ до Євросоюзухочуть подати Раді ЄС вже влітку, повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Про це повідомляє Reuters.
"Зазвичай минають роки, перш ніж Рада ЄС прийме заявку на членство, але Україна зробила це за тиждень чи дві, і я закликаю рухатися вперед якнайшвидше… Наша мета — представити заявку України Раді цього літа", – сказала фон дер Ляйєн журналістам у час поїздки в Київ.
Європейські перспективи
- Нагадаємо, 1 березня Європарламент прийняв заявку України на вступ до Євросоюзу. Стартувала спеціальна процедура вступу.
- Трохи раніше президент України Володимир Зеленський на фоні вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.
- 28 лютого глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї і будуть прийняті до ЄС.
- Слідом за Україною Молдова вирішила прискорити подачу заявки на вступ до Європейського Союзу.
- Італія, яка ще нещодавно вважалася союзником Росії з багатьох питань, тепер не проти того, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу.