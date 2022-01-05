Армія Росії отримала наказ готувати марш-кидок до кордону Казахстану

Війська Росії вже готові захищати свої об'єкти в Казахстані / Колаж "Сьогодні"
Міноборони Росії привело у бойову готовність свої сили у прикордонних районах із Казахстаном, де четвертий день поспіль відбуваються масові акції протесту, що місцями переростають у погроми урядових будівель.
Про це пише телеграм-канал Kazakhstan Now.
Що відомо
"Російські офіцери отримали розпорядження готуватися до марш-кидка на суміжну територію у найближчі 72 години. У Казахстані армія масово відмовляється виступати проти протестувальників і під час зіткнень одразу ж складає зброю. Майже кожен має родичів на цивілці, яких торкнулися економічні проблеми останніх років. Та й сама армія живе дуже погано, особливо на тлі Азербайджану, який, маючи менші ресурси, забезпечує гідний рівень життя військових", – стверджується у повідомленні телеграм-каналу.
Обстановка
- Нагадаємо, поки що Москва стримано коментує те, що відбувається на території одного зі своїх вірних союзників.
- Традиційно у своєму коментарі МЗС Росії заявляє, що не сприймає зміну влади шляхом "вуличних заворушень". З досвіду України це означає, що Москва не визнає нової влади, яка з'явиться в Казахстані у разі успіху революції.
- Офіційно Москва військову допомогу Казахстану не підтверджує. Прессекретар президента Дмитро Пєсков заявив, що Казахстан не просив допомоги Росії у зв'язку з протестами. Він також уточнив, що Москва сподівається на те, що влада Казахстану зможе самостійно впоратися з "внутрішніми проблемами" країни.
- Однак у Росії вже кілька років розганяється думка, що територія сучасного Казахстану – великий подарунок Росії та Радянського Союзу і ці території час би повернути.
- Увечері стало відомо про те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обговорив телефоном із російським колегою Володимиром Путіним та казахським – Токаєвим ситуацію в Казахстані. Як відомо, у 2010 році Лукашенко дав притулок втікачу-президенту Киргизії Курманбеку Бакієву, який був скинутий у результаті кольорової революції.