Байден через океан підтримав "Рамштайн-3" важкою зброєю для України

США продовжує допомагати Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Білий дім має намір оголосити щодо надання Україні нових озброєнь. Сума становитиме близько 1 мільярда доларів. До речі, 15 червня розпочалося засідання Контактної групи з оборони України – "Рамштайн-3", і Джо Байден оголосив про допомогу нашій країні.

Про це повідомляє Reuters.

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За попередньою інформацією, пакет допомоги включатиме протикорабельні ракетні комплекси, артилерійські ракети та снаряди для гаубиць.

Посол США назвала розмір додаткової допомоги Україні

США виділили додаткову фінансову підтримку Україні в розмірі 7,5 мільярда доларів. Вашингтон прагне допомогти Києву захиститися від російської агресії та підтримати стійкість нашої країни та її відновлення. Про це повідомила новопризначений посол США в Україні Бріджит Брінк в своєму Twitter.

Вона заявила, що з нетерпінням чекає на співпрацю з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

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"Маючи пряму бюджетну підтримку в розмірі $7,5 млрд, ми забезпечимо, щоб Україна і надалі була сильною", – зазаначила Брінк.

Раніше ми розповідали, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив про те, що країна не надсилатиме Україні ракетні системи, які "можуть досягти території Росії".