Ботокс чи стероїди? Що думають про хворобу Путіна фахівці

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Чи хворий Путін? Російські журналісти-розслідувачі припускають, що у президента РФ онкозахворювання. Про це повідомляється в ефірі телемарафону "Єдині новини", який транслює канал "Україна 24".
Наближені до кремлівського істеблішменту політологи заявляють, що Путін приймає стероїди та гормони. А розвідка США та CNN з'ясовували, наскільки психічний стан Путіна впливає на його рішення. Інформація про стан здоров'я російського тирана суворо охороняється.
Дев'ять лікарів
У розслідуванні російського медіа "Проєкт" говориться, що, як і Брежнєв, коли помирав, і хворий Єльцин, Путін постійно проводить час з величезною кількістю медиків. Це у пропагандистських новинах він і лижник, і хокеїст, і їздить верхи, і займається дзюдо. За кадром залишається група медиків, які останніми роками практично в однаковому складі супроводжують Путіна.
"У нас здоровий президент живе в оточенні дев'яти, в середньому, лікарів. Постійно, у кожній поїздці, його супроводжують аж дев'ять лікарів. Це вузькі фахівці, навіщо вони йому потрібні? Навіщо йому потрібно кілька ЛОРів? Навіщо йому потрібен хірург саме онколог?" — каже журналіст-розслідувач "Проєкту" Михайло Рубін.
Версія про рак
Йдеться про постійного супутника Путіна Євгена Селіванова. Тема його дисертації — "Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих на рак щитовидної залози похилого та старечого віку". За даними "Проєкту", лише у Сочі він відвідав Путіна 35 разів. Після цієї інформації всі так звані російські ліберальні експерти почали шукати підтвердження, що Путін і справді хворий на онкологію. Найбільш поширена версія — раз щитовидної залози.
"Запідозрити його можна лише за симптомами, які не завжди говорять саме про рак. Осиплість голосу, покашлювання", — розповів лікар-анестезіолог Міахаїл Фредерман.
Під час промов Путін і справді часто прокашлюється. Цей факт не є підтвердженням версії про онкозахворювання, але багатьом дає надію. Рак щитовидки лікується стероїдами, й можливим застосуванням таких препаратів пояснюють зовнішній вигляд диктатора. Те, що раніше приймали за ботокс, може бути наслідком тривалого застосування стероїдів.
"Місяцеподібність обличчя, пухкість шкіри, все, що стосується ходи, тепер більш-менш стає зрозумілим", — пояснив громадський діяч Леонід Невзлін.
Єдиний висновок, який випливає з розслідування, — очевидна неадекватність Путіна. Тиран часто вдається до нетрадиційної медицини — зокрема, ванни з екстрактом рогів молодих оленів для нібито молодості та довголіття.
Читайте також: