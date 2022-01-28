Британія та Євросоюз готують нові санкції проти Росії на випадок нападу на Україну

Нові обмеження ЄС та Велика Британія обговорюють за участю США/Колаж: "Сьогодні"
Велика Британія та Євросоюз спільно розробляють великий блок санкцій щодо Росії, якщо РФ розпочне повномасштабне вторгнення на територію України. Цілями нових рестрикцій західних країн можуть стати майбутні проєкти у російській газовій галузі.
Про це повідомляє газета Financial Times.
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За інформацією газети, Лондон і Брюссель, які за участю США обговорюють чергові антиросійські заходи, готові запровадити обмеження на передачу технологій компаніям із РФ, зайнятим у сфері видобутку блакитного палива. Також обмеження можуть бути поширені на майбутні проєкти за участю британських та європейських корпорацій, які зараз активно співпрацюють з російськими партнерами в рамках спільних підприємств з розробки газових родовищ.
Як припускає Financial Times, подібні рестрикції суттєво позначаться на діяльності в Російській Федерації іноземних нафтогазових компаній, у тому числі французької Total, британських Shell та BP, які спрямовують значний обсяг інвестицій у російську газову галузь. Автори публікації вважають, що координація зусиль Лондона та Брюсселя в галузі санкцій є сигналом про те, що обидві сторони готові взаємодіяти з питань зовнішньої політики та безпеки, попри вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Наразі поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 109-тисячну армію. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Заступник глави МЗС РФ Павло Рябков заявляв, що Путін уже обговорює воєнні варіанти щодо України.
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