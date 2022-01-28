Британия и Евросоюз готовят новые санкции против России на случай нападения на Украину

Новые ограничения ЕС и Великобритания обсуждают с участием США/Коллаж: "Сегодня"

Великобритания и Евросоюз совместно разрабатывают крупный блок санкций в отношении России, если РФ начнет полномасштабное вторжение на территорию Украины. Целями новых рестрикций западных стран могут стать будущие проекты в российской газовой отрасли.

Об этом сообщает газета Financial Times.

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Детали

По информации газеты, Лондон и Брюссель, обсуждающие при участии США очередные антироссийские меры, готовы ввести ограничения на передачу технологий компаниям из РФ, занятым в сфере добычи голубого топлива. Также ограничения могут быть распространены на будущие проекты с участием британских и европейских корпораций, которые в настоящее время активно сотрудничают с российскими партнерами в рамках совместных предприятий по разработке газовых месторождений.

Как предполагает Financial Times, подобные рестрикции существенно отразятся на деятельности в Российской Федерации иностранных нефтегазовых компаний, в том числе французской Total, британских Shell и BP, которые направляют значительный объем инвестиций в российскую газовую отрасль. Авторы публикации считают, что координация усилий Лондона и Брюсселя в области санкций является сигналом о том, что обе стороны готовы взаимодействовать по вопросам внешней политики и безопасности, несмотря на выход Великобритании из состава Европейского союза.

Угроза вторжения РФ в Украину

Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск .

. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства. Замглавы МИД РФ Павел Рябков заявлял, что Путин уже обсуждает военные варианты по Украине.

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