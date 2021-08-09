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Британія обрушила санкції на Білорусь: Лукашенко жорстко відповів

9 серпня, 16:28

Сергій Мартинець

Британський міністр заявив, що Лондон не потерпить свавілля від Лукашенка після сфальсифікованих виборів

Британія покарала Лукашенка. Колаж "Сьогодні"

Велика Британія ввела нові санкції проти Білорусі у відповідь на дії режиму Лукашенка, а також за піратську посадку літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича. Самопроголошений білоруський президент дізнався про це прямо на пресконференції і у відповідь нахамив британцям.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що режим Лукашенка продовжує трощити демократію і порушувати права людини у Білорусі.

"Ці санкції демонструють, що Велика Британія не сприймає дій Лукашенка після сфальсифікованих виборів. Продукція державної промисловості Лукашенка не продаватиметься у Великій Британії, і наші аерокосмічні компанії не користуватимуться його літаками", – про це йдеться на сайті британського уряду.

Які санкції ввели

Як відреагував Лукашенко

Зазначимо, що Лукашенку повідомили про введення британцями санкції акурат під час його великої пресконференції, на що він відреагував у своєму стилі.

"Економічні санкції введе Велика Британія? Велика Британія? Господь з вами. Так вдавіться ви цими санкціями у Великій Британії. Ми тисячу років не знали цієї Великої Британії і знати не хочемо. Прихвосні американські", – заявив білоруський диктатор.

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Що накоїв Лукашенко у Білорусі

Як повідомляли новини "Сьогодні", наприкінці червня ЄС затвердив секторальні санкції проти Білорусі. Нові санкції торкнулися таких секторів, як нафта, калій, банки, тютюн і наглядові технології. По суті всього того, по чому вдарили британці.

Також сьогодні, 9 серпня, США повинні оголосити про санкції проти Білорусі.

Дивіться у нашому сюжеті про річницю протестів в Білорусі:

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Великобританія Білорусія санкції Олександр Лукашенко

Джерело: Сьогодні

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