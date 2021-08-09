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Британия обрушила санкции на Беларусь: Лукашенко жестко ответил

9 августа, 16:28

Сергей Мартынец

Британский министр заявил, что Лондон не потерпит беспредела от Лукашенко после сфальсифицированных выборов

Британия наказала Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

Великобритания ввела новые санкции против Беларуси в ответ на действия режима Лукашенко, а также за пиратскую посадку самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича. Самопровозглашенный белорусский президент узнал об этом прямо на пресс-конференции и в ответ нахамил британцам.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что режим Лукашенко продолжает крушить демократию и нарушать права человека в Беларуси.

"Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не приемлет действий Лукашенко после фальсифицированных выборов. Продукция государственной промышленности Лукашенко не будет продаваться в Великобритании, и наши аэрокосмические компании не будут пользоваться его самолетами", – об этом говорится на сайте британского правительства.

Какие санкции ввели

Как отреагировал Лукашенко

Отметим, что Лукашенко сообщили о введении британцами санкции аккурат во время его большой пресс-конференции, на что он отреагировал в своем стиле.

"Экономические санкции введет Великобритания? Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Прихвостни американские", – заявил белорусский диктатор.

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Что натворил Лукашенко в Беларуси

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня ЕС утвердил секторальные санкции против Беларуси. Новые санкции коснулись таких секторов, как нефть, калий, банки, табак и надзорные технологии. По сути всего того, по чем ударили британцы.

Также сегодня, 9 августа, США должны объявить о санкциях против Беларуси.

Смотрите в нашем сюжете о годовщине протестов в Беларуси:

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Источник: Сегодня

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