Британия обрушила санкции на Беларусь: Лукашенко жестко ответил

Британский министр заявил, что Лондон не потерпит беспредела от Лукашенко после сфальсифицированных выборов

Британия наказала Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

Великобритания ввела новые санкции против Беларуси в ответ на действия режима Лукашенко, а также за пиратскую посадку самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича. Самопровозглашенный белорусский президент узнал об этом прямо на пресс-конференции и в ответ нахамил британцам.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что режим Лукашенко продолжает крушить демократию и нарушать права человека в Беларуси.

"Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не приемлет действий Лукашенко после фальсифицированных выборов. Продукция государственной промышленности Лукашенко не будет продаваться в Великобритании, и наши аэрокосмические компании не будут пользоваться его самолетами", – об этом говорится на сайте британского правительства.

Какие санкции ввели

Авиационные меры – британцы закрыли небо для белорусских самолетов и введен запрет на оказание технической помощи флоту самолетов Лукашенко.

Торговые меры в отношении калийных удобрений, нефтепродуктов, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров для производства сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения для сокращения объема доходов, поступающих режиму Лукашенко, и ограничения его доступа к товарам, которые могут позволить продолжить репрессии против белорусов.

Финансовые меры, запрещающие покупку переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных белорусским государством, а также выпущенных государственными банками, и предоставление кредитов.

Запрет на предоставление страхования и перестрахования государственным органам Беларуси.

Ужесточение существующего эмбарго для Беларуси на поставки оружия.

Введены санкции в отношении российского предпринимателя Михаила Гуцериева за поддержку режима Лукашенко, в том числе преследуя свои деловые интересы.

Как отреагировал Лукашенко

Отметим, что Лукашенко сообщили о введении британцами санкции аккурат во время его большой пресс-конференции, на что он отреагировал в своем стиле.

"Экономические санкции введет Великобритания? Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Прихвостни американские", – заявил белорусский диктатор.

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Что натворил Лукашенко в Беларуси

Лукашенко возглавил в очередной раз Беларусь в августе прошлого года по итогам президентских выборов. Правда, их не признал цивилизованный мир, в том числе и Украина, а самого Лукашенко называют теперь самопровозглашенным лидером и диктатором. После этого в Беларуси начались месяцы массовых протестов, а за решеткой побывали тысячи белорусов, которые мирно протестовали против действующего режима.

Выходка официального Минска с принудительной посадкой самолета Ryanair вообще шокировала мир – страны Европы запретили полеты над Беларусью. Режим Лукашенко нарвался на санкции Евросоюза, ограничительные меры готовит даже Украина .

. Лукашенко пошел еще дальше – подписал закон "Об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя", которым разрешил привлекать армию к борьбе с протестами.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня ЕС утвердил секторальные санкции против Беларуси. Новые санкции коснулись таких секторов, как нефть, калий, банки, табак и надзорные технологии. По сути всего того, по чем ударили британцы.

Также сегодня, 9 августа, США должны объявить о санкциях против Беларуси.

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