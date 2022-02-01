Буде війна? США евакуюються з Білорусі

Сім'ї американських дипломатів вивезуть із Білорусі

США вивозять із Білорусі членів сімей держслужбовців США через збільшення російського військового контингенту. Про це повідомили у Державному департаменті Сполучених Штатів.

"31 січня 2022 року Держдепартамент розпорядився виїхати з країни членам сімей держслужбовців США. У зв'язку з посиленням незвичайної та тривожної російської військової активності поблизу кордону з Україною, громадяни США, які перебувають у Білорусі або планують подорожувати до цієї країни, повинні знати, що ситуація непередбачувана, і в регіоні спостерігається підвищена напруга", – йдеться у повідомленні на сайті Держдепу.

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Також наголошується, що в країні існує "довільне застосування законів" та ризик затримання, а також можливе потенційне переслідування, спрямоване безпосередньо на іноземців.

"Влада Білорусі затримала десятки тисяч осіб, у тому числі громадян США, за ймовірний зв'язок з опозиційними партіями та ймовірну участь у політичних демонстраціях. Громадяни США в безпосередній близькості від демонстрацій були заарештовані. Деякі з них стали жертвами переслідувань та/або жорстокого поводження з боку білоруських офіційних осіб. Білоруська влада переслідувала осіб, пов'язаних із незалежними та іноземними ЗМІ", – нагадує Держдепартамент США.

Держдеп попереджає, що можливості уряду США щодо надання планових чи невідкладних послуг громадянам США у Білорусі вже дуже обмежені.

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Евакуація з України

Раніше низка країн вивезла сім'ї своїх дипломатів з України, а також попередила своїх громадян про небезпеку подорожі.

30 січня посольство США в Україні випустило заяву про те, що громадяни США, які перебувають у країні, повинні розглянути можливість негайного виїзду, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби.

24 січня Державний департамент Сполучених Штатів Америки дав дозвіл на добровільний виїзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві. Крім того, Держдеп оновив четвертий рівень небезпеки щодо подорожей до України.

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Українська сторона вважає, що рішення Державного департаменту США про від'їзд членів сімей співробітників посольства було передчасним.

Велика Британія та Австралія також почали евакуювати своїх дипломатів із України. Їхній від'їзд санкціонований через загрозу воєнних дій з боку Росії. Крім того, громадянам рекомендується відмовитись від поїздок до України.

Пізніше у Канаді теж заявили, що члени сімей дипломатичних співробітників, які перебувають в Україні, через можливе вторгнення Російської Федерації повинні залишити країну.

Уряди Японії та Австрії також заявили про можливу евакуацію своїх громадян із нашої країни. Наразі така необхідність вивчається.

Європейський Союз не має наміру евакуювати з України своїх дипломатів або їхні сім'ї у зв'язку із загрозою нового вторгнення Росії. Чехія, Данія, Латвія також поки що не планують виїзд.

Зазначимо, що самі посольства не закриваються і продовжують працювати в штатному режимі .

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