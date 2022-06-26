"Чхати хотів на твоїх сепаратистів". З'явилися подробиці переговорів Макрона і Путіна перед початком війни

Макрон жорстко відповів на вимоги Путіна. / Фото: Колаж: Сьогодні

Французькі ЗМІ оприлюднили деталі останнього дзвінка президента Франції Еммануеля Макрона й президента РФ Володимира Путіна перед вторгненням РФ. Макрон жорстко відповів Путіну на його вимоги та не захотів слухати звинувачення глави Кремля на адресу Володимира Зеленського.

Про це повідомив телеканал France 2.

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Як стало відомо, Путін запропонував Макрону взяти до уваги "мирні пропозиції" так званих "Л/ДНР", на що той сказав, що "чхати хотів на пропозиції сепаратистів".

Окрім цього, кремлівський диктатор заявляв, що президент Франції має намір переглянути "Мінськ".

"Я не знаю, де ваш юрист вивчав право. Я просто дивлюся на текст і намагаюсь його виконувати!", – відповів йому Макрон.

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За даними французького телеканалу, розмову ініціював Макрон, який попросив Путіна "дати свою оцінку ситуації і, можливо, прямо сказати, які його наміри".

"Що я можу сказати? Ти й сам бачиш, що відбувається. По факту наш любий колега, пан Зеленський, нічого не робить (щоб виконувати Мінські угоди, – ред.). Він тобі бреше", – заявив Путін.

Також стало відомо, що Макрон пропонував організувати зустріч "за участі всіх сторін війни в Україні".

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Нагадаємо, що телефонний дзвінок відбувся 20 лютого, за чотири дні до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Сайт "Сьогодні" писав, що Макрон, який побував з візитом у Києві, почав писати на своїй сторінці у Twitter по-українськи. Він опублікував кілька записів про Україну та її підтримку. Зокрема, Макрон поділився враженнями від поїздки до сильно потерпілого від окупантів Ірпеня.

Водночас, Макрон заявив про готовність приїхати до Росії і зустрітися з президентом Володимиром Путіним.