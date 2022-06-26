"Чхать хотел на твоих сепаратистов". Появились подробности переговоров Макрона и Путина перед началом войны

Макрон жестко ответил на требования Путина. / Фото: Коллаж: Сегодня

Французские СМИ обнародовали детали последнего звонка президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина перед вторжением РФ. Макрон жестко ответил Путину на его требования и не захотел слушать обвинения главы Кремля в адрес Зеленского.

Об этом сообщил телеканал France 2

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Как стало известно, Путин предложил Макрону учесть "мирные предложения" так называемых "Л/ДНР", на что тот сказал, что "чихать хотел на предложения сепаратистов".

Кроме того, кремлевский диктатор заявлял, что президент Франции намерен пересмотреть "Минск".

"Я не знаю, где ваш юрист изучал право. Я просто смотрю на текст и стараюсь его выполнять!", – ответил ему Макрон.

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По данным французского телеканала, разговор инициировал Макрон, попросивший Путина "дать свою оценку ситуации и, возможно, прямо сказать, каковы его намерения".

"Что я могу сказать? Ты и сам видишь, что происходит. По факту наш любимый коллега, господин Зеленский, ничего не делает (чтобы выполнять Минские соглашения, – ред.). Он тебе лжет", – заявил Путин.

Также стало известно, что Макрон предлагал организовать встречу "при участии всех сторон войны в Украине" .

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Напомним, что телефонный звонок состоялся 20 февраля за четыре дня до начала полномасштабного вторжения РФ.

Сайт "Сегодня" писал, что Макрон, побывавший с визитом в Киеве, начал писать на своей странице в Twitter по-украински. Он опубликовал несколько записей об Украине и ее поддержке. В частности, Макрон поделился впечатлениями от поездки в сильно пострадавший от оккупантов Ирпень.

В то же время, Макрон заявил о готовности приехать в Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным.