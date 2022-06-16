Макрон виправдав свої розмови з Путіним продовольчою безпекою

За словами президента Франції, потрібно мати канал діалогу з Російською Федерацією

Еммануель Макрон розповів, чому спілкується з Володимиром Путіним. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що йому необхідно підтримувати зв'язок з лідером Росії Володимиром Путіним. За його словами, він розмовляє з ним лише за згодою нашого глави держави Володимира Зеленського.

Про це Макрон розповів під час візиту до Києва сьогодні, 16 червня.

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"Нам потрібно мати канал діалогу з РФ, наприклад, з питань продовольчої безпеки. І якщо ми можемо отримати певні зрушення, то ми повинні робити все, що від нас залежить", – заявив президент Франції.

Макрон зазначив: коли відкривається вікно можливості – він щоразу це робить за згодою Зеленського. За словами лідера Франції, дискусії з Росією потрібно буде продовжувати.

"Дискусії мають бути. Коли ми з самого початку спілкувалися з РФ – на це давав згоду Зеленський. Ще з 2019 року ми спілкувалися у такому контексті", – додав Макрон.

Макрон та інші європейські країни підтримали вступ України до ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія виступають за те, щоб негайно надати Україні статус кандидата в члени ЄС. За його словами, Україна є частиною європейської сім'ї. Так, країни ЄС підтримують нашу країну. Про це Макрон заявивпід час свого виступу у Києві сьогодні, 16 червня.

"Ми діями хочемо підтвердити, що Україна є частиною європейської сім'ї. Перед лицем війни ми, європейці, абсолютно повністю розуміємо, яким крихким сьогодні став світ у Європі. Світ, який важкими зусиллями відновлювали після Другої світової війни", – сказав президент Франції.

Він вважає, що ця війна змінить європейську історію. І тому сьогодні необхідно підтримати і надіслати сигнал Єврокомісії, яка завтра, 17 червня, виступить з висновком щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

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"Ми всі (Франція, Італія, Німеччина та Румунія. – Ред.) підтримуємо надання Україні статусу кандидата у члени ЄС", – наголосив Макрон.

Раніше ми розповідали, що президент Франції Еммануель Макрон прокоментував своє висловлювання про "збереження обличчя Путіну". За його словами, Україна має перемагати у розв'язаній РФ війні.