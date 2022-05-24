Дії Путіна обурили навіть його прихильника Дутерте: різка заява

Президент Філіппін не згоден із тим, що президент РФ назвав своє вторгнення в Україну "спеціальною військовою операцією". / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Філіппін Родріго Дутерте, який іде у відставку, різко розкритикував російського президента Володимира Путіна через вбивство ні в чому не винних цивільних осіб в Україні.

Про це пише The Independent.

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"Я справді вбиваю"

За словами Дутерте, він не засуджує Путіна, але не погоджується з тим, що президент РФ назвав своє вторгнення "спеціальною військовою операцією". Президент Філіппін заявив, що це повномасштабна війна, яку РФ розв'язала проти "суверенної держави".

"Багато хто говорить, що ми з Путіним – вбивці. Я давно казав вам, філіппінцям, що дійсно вбиваю, проте вбиваю злочинців. Я не вбиваю дітей і старих людей", – заявив він.

Отже, Дутерте, який відкрито називав Путіна "кумиром і другом", вперше озвучив свій закид через вторгнення Росії в Україну в ефірі у вівторок, 24 травня, де звинуватив тримісячну війну у стрибку світових цін на нафту.

З початком президентства Дутерте у країні почалися масові вбивства наркодилерів. Наприклад, у серпні 2016 року у світових ЗМІ з'явилася інформація про те, що 900 наркодилерів було вбито на Філіппінах – вбивства відбувалися під час облав та спецоперацій, які влаштовували поліція та цивільні активісти (народна дружина). У вересні 2016 року стало відомо, що на Філіппінах уже вбито 2400 наркоторговців.

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У жовтні 2021 року Родріго Дутерте оголосив, що не балотуватиметься на посаду віцепрезидента в 2022 році та піде з політичного життя.

Нагадаємо, ексглава Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж заявив, що Володимир Путін не з'являється на публіці, тому що боїться за своє життя. Коли позиції російського лідера похитнуться через воєнні невдачі в Україні, на нього можуть вчинити замах із терактом.

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