Досвідчений розвідник розповів, хто може скоїти замах з терактом на Путіна

Російський лідер побоюється двох категорій людей, зазначив Микола Маломуж

Микола Маломуж заявив, що на Путіна можуть скоїти замах з терактом / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін не з'являється на публіці, тому що боїться за своє життя. Коли позиції російського лідера похитнуться через військові невдачі в Україні, йому можуть влаштувати замах з терактом.

Про це розповів ексглава Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж в ефірі Youtube-каналу "Україна 24".

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Як повідомив Маломуж, президент РФ побоюється "або тих людей, які працювали з ним і мають сьогодні якісь проблеми, або військових і спецслужб, які не погоджуються з Путіним".

"Чи є передумови такого замаху в перспективі? Я думаю, що є, тому що більшість оточення Путіна розуміє, що він зайшов дуже далеко, що перспектив не тільки для Путіна, але й для Росії немає, а оточення відповідатиме. Керівництво ради націбезпеки і оборони – Патрушев і Мєдвєдєв, керівник ФСБ Бортніков та інші кервники, які беруть участь у "спецоперації", а фактично скоюють військові злочини, нестимуть відповідальність нарівні з Путіним… Зрозуміло, що ці люди можуть створювати загрозу", – пояснив розвідник.

За його словами, в оточенні Путіна поки немає тієї групи осіб, які б виконали замах, але "з втратами на фронті, з великими передумовами того, що Росія програє, тоді й силовики можуть повстати проти самого Путіна".

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"Оце передумови, коли якийсь може бути скоєний теракт групою осіб – коли буде явний програш, коли Путін ослабне, тоді відповідно будуть шукати реальні шляхи виходу з ситуації і якимось способом виправдати себе – наприклад, способом нейтралізації Путіна. І це може бути реальний теракт", – підкреслив Маломуж.

Буданов розповів про невдалий замах на Путіна

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що на президента Росії Володимира Путіна нещодавно було скоєно невдалий замах після початку повномасштабного вторгнення в Україну.