Друзі Путіна: світові ізгої та диктатори, яких купила Росія

Вірні (питання, чи довго) соратники Володимира Володимировича / Колаж "Сьогодні"

Як уже відомо зараз, на святкування 77-ї річниці перемоги армії СРСР над фашистською Німеччиною до Москви не приїде жоден світовий політик. Однак це зовсім не означає, що у військового злочинця Володимира Путіна не залишилося друзів серед лідерів інших країн, які або публічно підтримують його вторгнення в Україну, або мовчки вдають, що у них нейтральна позиція.

Сайт "Сьогодні" розібрався, кого російський диктатор може вважати своїм другом.

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Просто нікуди подітися з підводного човна

На сьогодні найвідданішим другом, соратником та подільником Путіна є самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який заради цієї дружби став всесвітнім посміховиськом із картою нападу України на Білорусь, про яку він заявив на телекамери, але так і не показав.

Дружба ця тримається насамперед на грошах: у квітні Мінськ отримав від Росії відстрочку з виплати більше одного мільярда доларів США в рамках зобов'язань щодо кредитів від РФ. Державний кредит у 1,5 млрд доларів Білорусь отримала від Кремля у 2020 році після того, як у результаті акцій протесту режим Лукашенка похитнувся. Путін допоміг утриматись Батьку на плаву і домовився, що поступово відбудеться вливання Білорусі як би в об'єднання під назвою "Союзна держава", але за фактом вона стане додатком РФ.

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Просто нікуди подітися з підводного човна 2

Саме з цієї причини змушений дружити з Путіним венесуельський лідер Ніколас Мадуро.

З 2019 року у Венесуелі триває збройна революція, яка спалахнула після того, як Мадуро не визнав втрату більшості в парламенті в результаті загальних виборів і почав перекроювати політичну систему країни так, щоб позбавити опозиційний парламент влади. На відміну від Білорусі, тут спалахнуло збройне повстання, яке триває досі на заході країни. Був момент, коли Мадуро фактично втратив і столицю, але тоді йому на допомогу прийшли бойовики, які говорять російською мовою – за даними західної розвідки, це були солдати ПВК "Вагнер".

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І якщо Лукашенко допомога Путіна формально коштувала незалежності його країни, то Венесуела завдяки "дружбі" з Москвою втрачає свої свердловини. Наприклад, російський Національний нафтовий консорціум ( "Роснефть", ЛУКОЙЛ, "Сургутнафтогаз", ТНК-ВР і "Газпром нафта" ) володіє 40% у державному венесуельському СП PetroMiranda. У 2020 році спецпредставник США по Венесуелі Елліот Абрамс заявив, що на той момент 70% нафти, що видобувається у Венесуелі, перебувала під контролем Росії.

Історичний союзник

Світовому ізгою північнокорейському лідеру Кім Чен Ину дружба з Путіним дісталася у спадок так само, як і сама КНДР. До речі, у світлі сьогоднішнього ядерного шантажу Путіним всього світу не виключено, що тут уже господар Кремля переймав досвід у азіатського диктатора, батько якого махав ядерною боєголовкою ще з 2005 року.

У випадку з Ином і Путіним варто говорити, що вони ідеологічні друзі на ґрунті антиамериканської позиції, а тепер ще стали братами за західними санкціями. Великих економічних вигод від цієї дружби жодна з країн не має, оскільки раніше для Росії це було складно через введені Заходом проти Пхеньяну санкції, тепер вони, що називається, в одному човні.

За даними за 2019 рік, частка КНДР у зовнішньоторговельному обороті Росії становила 0,0072%. Основою російського експорту були мінеральні продукти та продовольство. Імпорт в РФ представлений музичними інструментами, машинами, обладнанням та транспортними засобами, продукцією хімпрому. Щоправда, за час дружби Росія встигла підім'яти під себе частину північнокорейської залізниці та порт Раджин.

Історичний союзник 2

Нинішньому керівнику Куби Мігелю Діасу-Канелью братство з Росією теж дісталося у спадок разом із багатомільярдними боргами, які Москва періодично списує острівній державі. Зараз Москва чекає від Гавани повернення 3 млрд доларів, виділених їй з 2006 по 2019 рік. І якраз за місяць кубинці мають починати виплачувати цей борг, на який уже набігло штрафних санкцій на 11 млн доларів, підрахувала російська газета "Відомості" .

Мігель Діас-Канель літав до Путіна у Москву у 2019 році

Поки що Куба традиційно стоїть на стороні Москви. У питанні з війною в Україні вона зайняла позицію Кремля, заявивши на четвертий день вторгнення, що ці дії США щодо послідовного просування НАТО до кордонів Росії призвели до таких подій. Проте більше жодних коментарів із-за океану не було. Гавана вважає за краще мовчати з цього питання, тому що одночасно ще з моменту відходу від влади Фіделя Кастро у 2008 році намагається налагодити економічні відносини зі США.

Сирійський друг

Хто готовий був навіть надіслати свої війська в Україну на підтримку російського друга – так це президент Сирії Башар Асад. У цього диктатора ситуація складається так, що без Путіна він може недовго тримати своє крісло.

Башар Асад частий гість у Кремлі

Асад практично втратив управління країною у 2014 році, коли озброєна опозиція з одного боку, а бойовики терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) з іншого зайняли більшу половину території Сирії. Тоді на допомогу Асаду, у батька якого Хафеза аль-Асада (керував 1971-2000 рр.) були добрі відносини з СРСР, Путін відправив російських військових та перші підрозділи найманців із ПВК "Вагнера" . Заради цього і були змінені закони РФ, що дозволили в країні збирати найманців на війну за кордоном.

Сьогодні в Сирії Росія має три військові бази, отримавши від Асада для своїх цілей аеродром "Хмеймім" і розгорнувши базу в Дамаску. До цього тут із часів СРСР була одна російська база.

За даними сирійської державної газети Al-Savra, міністерство нафти та мінеральних ресурсів Сирії уклало з низкою російських компаній договори на розробку та видобуток нафти біля узбережжя Тартуса у східній частині Середземного моря. Тож і тут дружба з Путіним стоїть місцевому народу частини їхніх нафтових багатств.

Друзі гірші за ворогів

Як ми бачимо, більшість цих лідерів змушені підтримувати Путіна, дружба з ним скоріше тяжке зобов'язання, на яке вони пішли, будучи у тяжкому політичному становищі. А це означає, що цілком можливо вони б із задоволенням позбавилися такого друга як тільки б замаячила можливість.