Як Путін проведе парад 9 травня. Токсична самотність і ніж у спину від "Безсмертного полку"

У 77-му річницю перемоги над Німеччиною до Москви не приїде жоден зі світових політиків

/ Фото: "Сегодня"

Чергова, 77-а за рахунком річниця краху нацистської Німеччини стане для Путіна першим персональним днем ізгоя. До Москви 9 травня не приїде жоден із іноземних політиків, навіть вірний сателіт Лукашенко залишиться вдома.

Причина зрозуміла. Господар Кремля третій місяць веде нищівну війну проти України, незважаючи ні на численні жертви серед російських солдатів, ні на громадську думку на планеті.

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Сайт Сьогодні розповідає, як свято перемоги, стало ідеологічним кастетом для виправдання неонацистської ідеології Кремля

Демократія проти нового нацизму Москви

Путін зробив день 9 травня сакральним для свого режиму. Масові марші по всій країні, помпезні військові паради, демонстрація нових ракет, грізні промови з Мавзолею... Це цементувало населення у вірності беззмінному президентові і створювало необхідну заспокійливу картинку для верхів. Іноземні гості на трибуні Мавзолею в цей день були імпортним знаком якості авторитету вождя Росії і своєрідним визнанням вірності його курсу.

Але одного разу все змінилося. Якщо відкрита анексія Криму та гібридна війна на Донбасі не всім на Заході розплющила очі на глибинну сутність путінізму, то вторгнення в Україну, 24 лютого, розставило всі крапки над "I".

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Нинішній режим у Росії злочинний, автократичний і є антидемократичним та антигуманним. Всі ці риси виразно виявлялися і по відношенню до дня 9 травня. Якщо на Заході день перемоги над Гітлером розглядається як день пам'яті та застереження від повторення жахів нацизму, то в Москві в цей день найчастіше погрожували колишнім союзникам антигітлерівської коаліції. А маси в цей день особливо активно підтакували верхам, пережовуючи призовні гасла на кшталт: "На Берлін" або "Можемо повторити".

Державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні 77-ї річниці перемоги гранично ясно і без дипломатичних напівтонів пояснив, з якою загрозою зараз бореться Україна та весь вільний світ.

"8 травня 1945 року стало днем, коли справедливість перемогла над нацистським гнітом у Європі. У 2022 році, 77 років по тому, ми повинні ще раз захистити справедливість і демократію перед агресією. Народ України прославляє свої демократичні цінності, і ми виступаємо за єдність з Україною", – написав Блінкен у своєму Twitter.

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May 8, 1945, #VEDay , був день, що майор тривався над Nazi oppression in Europe. У 2022, 77 роки після цього, ми повинні 10 років, щоб захистити владу і демократію в face of aggression. The people of Ukraine celebrate їх democratic values, and we stand #UnitedWithUkraine . pic.twitter.com/evBv5BXL7C - Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 6, 2022

Діагноз – токсичність позамежна

Останнім часом з'являється багато публікацій (і цілком обґрунтованих – Ред.) про здоров'я пристар ілого Путіна. Йому заочно ставлять багато діагнозів, але є один, від якого в принципі не існує ліків. Путін став токсичним не лише для світових лідерів, а й для всіх нормальних обивателів.

Майбутній парад перемоги в Москві лише промовисто підтвердить факт, що відбувся. На тлі маніакальної потреби росіян у будь-яких компліментах від іноземців, це виявиться зі сліпучою нещадністю.

В Москву не при їде навіть вірний поплічник Путіна з Мінська. Олександр Лукашенко вважав за краще відсидітися у своїй резиденції.

Дмитро Пєсков, речник Путіна, пояснив тотальне ігнорування у звичному для себе стилі:

"На День Перемоги ми нікого не запрошували із закордонних лідерів. Це не ювілейна дата, а наше свято, це святе свято для всієї Росії. Але закордонних лідерів ми не запрошували. Не очікується і візит президента Олександра Лукашенка", – заявив Пєсков, пише РІА Новини.

Ситуація один в один з байки Езопа "Лис иця та виноград". Коли голодна лисиця не змогла дістатися до грона винограду, і пішла ні з чим зі словами: "Так він іще зелений!".

Після гібридного вторгнення на Донбас, 9 травня 2015 року, було для Москви ще масовим. Якщо на 70-річчя Перемоги 2015-го з'їхалися 26 лідерів зарубіжних країн, то минулого 2021-го у Путіна був один-єдиний гість – президент Таджикистану Емомалі Рахмон. Удвох вони пройшли Червоною площею і всілися в крісла на Мавзолеї в оточенні десятків ветеранів. На офіційних фото було добре видно, що Путін почувається явно дискомфортно.

/ Фото: kremlin.ru

У 2020 році до Москви приїхав один колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. У 2022 ніхто не завадить президентові Росії на самоті насолоджуватися величчю ЗС Росії та єднанням влади й народних мас.

Зрадники із СНД

У країнах СНД також стався перелом у масовій свідомості. Владі та громадськості вже очевидно, що свято 9 травня в Росії давно вже стало викривленням правлячого режиму і нічого спільного не має ні з турботою про ветеранів, що залишилися, ні з проблемою збереження миру.

Найчутливіший удар Кремль отримав від Казахстану. Тут заборонили військовий парад і марш "Безсмертного полку". Це відбувається вже другий рік поспіль. Офіційно влада пояснює таку заборону коронавірусними обмеженнями. У відповідь на заборону влада незалежної республіки вже отримує публічні загрози від пропагандистів Кремля. Ми детально розповідали про скандал у матеріалі День перемоги. У Росії почали лякати Казахстан долею України".

Не буде військових парадів і у сусідів Нур-Султана – в Узбекистані та Киргизстані. Більше того, тут також органи наполегливо рекомендують своїм громадянам не використати букву "Z" ні на одязі, ні на авто, ні на транспарантах.

Як в азіатських республіках ставляться до нацистського символу, добре видно на цьому відео з Казахстану.

Наші західні сусіди також пішли на превентивні заходи напередодні 9 травня. Парламент Молдови ухвалив закон, що забороняє так звану георгіївську стрічку, а також символи "Z" та "V". Враховуючи те, що зараз Росія може відкрити другий фронт проти України та розпочати одночасно вторгнення до Молдови, ці заходи виглядають виправданими, хоч і запізнілими.

Плювок в обличчя Путіну від "Безсмертного полку"

Ідея маршів із портретами родичів, які загинули на фронтах Другої світової війни народилася не в Москві, а в Томську. 10 років тому місцеві журналісти Сергій Лапенков, Сергій Колотовкін та Ігор Дмитрієв запропонували городянам провести не формальний мітинг "для галочки", а пронести вулицями фотографії своїх рідних, які загинули на війні. Ця ідея набула величезної популярності, і була терміново "приватизована Кремлем".

Через три роки, 2015 року, така хода розпочалася по всій Росії. На ній з'явилися портрети Сталіна, Путіна, а партія влади "Єдина Росія" заявила, що це все вигадала вона.

Цього року влада зажадала від росіян вийти на марші "Безсмертного полку" з портретами вбивць, мародерів та ґвалтівників, котрі знайшли свою смерть в Україні.

У авторів ідеї це викликало природне відчуття огиди і вони публічно оголосили про те, що первинний сенс акції перекручений. Також вони заявили, що більше не мають жодного стосунку до цих акцій офіційних пропагандистів.

"Безсмертний полк є вільним і добровільним проявом сімейної пам'яті про покоління Великої Вітчизняної війни... Зрозуміло, що кожна людина вільна вирішувати самостійно, кого і як саме вона згадує 9 Травня. Але ми не вважаємо більш можливим пов'язувати себе з тим, що відбувається в колонах на вулиці ", – офіційно оголосили організатори на своєму сайті.

З огляду на масштаби та розмах репресій у сьогоднішній Росії це, безумовно, демонстративний акт справжньої громадянської мужності. Після такого плювка Путіну 9 травня залишилося лише повісити на лацкан замість георгіївської стрічки значок із написом – "Хочеш стати ізгоєм? Запитай мене, як...".