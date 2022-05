Як Путін проведе парад 9 травня. Токсична самотність і ніж у спину від "Безсмертного полку"

Чергова, 77-а за рахунком річниця краху нацистської Німеччини стане для Путіна першим персональним днем ізгоя. До Москви 9 травня не приїде жоден із іноземних політиків, навіть вірний сателіт Лукашенко залишиться вдома.

Причина зрозуміла. Господар Кремля третій місяць веде нищівну війну проти України, незважаючи ні на численні жертви серед російських солдатів, ні на громадську думку на планеті.

Сайт Сьогодні розповідає, як свято перемоги, стало ідеологічним кастетом для виправдання неонацистської ідеології Кремля

Путін зробив день 9 травня сакральним для свого режиму. Масові марші по всій країні, помпезні військові паради, демонстрація нових ракет, грізні промови з Мавзолею... Це цементувало населення у вірності беззмінному президентові і створювало необхідну заспокійливу картинку для верхів. Іноземні гості на трибуні Мавзолею в цей день були імпортним знаком якості авторитету вождя Росії і своєрідним визнанням вірності його курсу.

Але одного разу все змінилося. Якщо відкрита анексія Криму та гібридна війна на Донбасі не всім на Заході розплющила очі на глибинну сутність путінізму, то вторгнення в Україну, 24 лютого, розставило всі крапки над "I".

Нинішній режим у Росії злочинний, автократичний і є антидемократичним та антигуманним. Всі ці риси виразно виявлялися і по відношенню до дня 9 травня. Якщо на Заході день перемоги над Гітлером розглядається як день пам'яті та застереження від повторення жахів нацизму, то в Москві в цей день найчастіше погрожували колишнім союзникам антигітлерівської коаліції. А маси в цей день особливо активно підтакували верхам, пережовуючи призовні гасла на кшталт: "На Берлін" або "Можемо повторити".

Державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні 77-ї річниці перемоги гранично ясно і без дипломатичних напівтонів пояснив, з якою загрозою зараз бореться Україна та весь вільний світ.

"8 травня 1945 року стало днем, коли справедливість перемогла над нацистським гнітом у Європі. У 2022 році, 77 років по тому, ми повинні ще раз захистити справедливість і демократію перед агресією. Народ України прославляє свої демократичні цінності, і ми виступаємо за єдність з Україною", – написав Блінкен у своєму Twitter.

