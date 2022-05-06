Друзья Путина: мировые изгои и диктаторы, которых купила Россия

Верные (вопрос, на долго ли) соратники Владимира Владимировича / Коллаж "Сегодня"
Как уже известно, на празднование 77-й годовщины победы над фашистской Германией в Москву не приедет ни один мировой политик. Однако это совершенно не означает, что у военного преступника Владимира Путина не осталось друзей среди лидеров других стран, которые либо публично поддерживают его вторжение в Украину, либо делают вид, что у них нейтральная позиция.
Сайт "Сегодня" разобрался, кого российский диктатор может считать своим другом.
Просто некуда деться с подлодки
На сегодня самым преданным другом, соратником и подельником Путина является самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который ради этой дружбы стал всемирным посмешищем с картой нападения Украины на Беларусь, о которой он заявил на телекамеры, но так и не показал.
Дружба эта держится в первую очередь на деньгах: в апреле Минск получил от России отсрочку по выплате более одного миллиарда долларов США в рамках обязательств по кредитам РФ. Государственный кредит в 1,5 млрд долларов Беларусь получила от Кремля в 2020 году после того, как в результате акций протеста режим Лукашенко пошатнулся. Путин помог удержаться Лукашенко на плаву и договорился, что постепенно произойдет полное вхождение Беларуси как бы в равноправное "Союзное государство".
Просто некуда деться с подлодки-2
Именно по этой же причине вынужден дружить с Путиным венесуэльский лидер Николас Мадуро.
С 2019 года в Венесуэле идет вооруженное сопротивление режиму, которое вспыхнуло после того, как Мадуро не признал потерю большинства в парламенте после всеобщих выборов и начал перекраивать политическую систему страны так, чтобы лишить оппозиционный парламент власти.
В отличие от Беларуси здесь вспыхнуло восстание, и оппозиция до сих пор держится на западе страны. Был момент, когда Мадуро фактически потерял и столицу, но тогда ему на помощь пришли боевики, говорящие по-русски – по данным западной разведки, это были наемники ЧВК "Вагнер".
И если Лукашенко помощь Путина формально стоила независимости его страны, то Венесуэла благодаря "дружбе" с Москвой теряет свои нефтяные скважины. Например, российский Национальный нефтяной консорциум ("Роснефть", ЛУКОЙЛ, "Сургутнефтегаз", ТНК-ВР и "Газпром нефть") владеет 40% в государственном венесуэльском СП PetroMiranda. В 2020 году спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что на тот момент 70% добываемой в Венесуэле нефти находилась под контролем России.
Исторический союзник
Мировому изгою северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну дружба с Путиным досталась по наследству также, как и сама КНДР. Кстати, в свете ядерного шантажа Путиным всего мира не исключено, что тут уже хозяин Кремля перенимал опыт у азиатского диктатора, отец которого начал размахивать ядерной дубинкой еще с 2005 года.
В случае с Ыном и Путиным стоит говорить о том, что они идеологические близнецы на почве антиамериканской политики, а теперь еще стали и братьями по западным санкциям. Больших экономических выгод от этой дружбы ни одна из стран не имеет, поскольку ранее для России это было сложно из-за введенных Западом против Пхеньяна санкций, теперь они, что называется, в одной лодке.
По данным за 2019 год, доля КНДР во внешнеторговом обороте России составила 0,0072%. Основой российского экспорта были минеральные продукты и продовольствие. Импорт в РФ представлен музыкальными инструментами, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химпрома. Правда, за время дружбы Россия успела подмять под себя часть северокорейской железной дороги и порт Раджин.
Исторический союзник-2
Нынешнему руководителю Кубы Мигелю Диасу-Канелью братство с Россией тоже досталось по наследству вместе с многомиллиардными долгами, которые Москва периодически списывает с островного государства. Сейчас Москва ждет от Гаваны возврата 3 млрд долларов, выделенных ей с 2006 по 2019 год. И как раз через месяц кубинцы должны начинать выплачивать этот долг, на который уже набежало штрафных санкций на 11 млн долларов, подсчитала российская газета "Ведомости".
Пока Куба традиционно стоит на стороне Москвы и может рассчитывать на очередное прощение. В вопросе с войной в Украине она заняла позицию Кремля, заявив на четвертый день вторжения, что это действия США по последовательному продвижению НАТО к границам России привели к таким событиям. Однако больше никаких комментариев из-за океана не было. Гавана предпочитает молчать по данному вопросу, потому что одновременно еще с момента отхода от власти Фиделя Кастро в 2008 году пытается наладить отношения с США.
Сирийский друг
Кто готов был даже послать свои войска в Украину на поддержку российского друга – так это президент Сирии Башар Асад. У этого диктатора ситуация складывается так, что без штыков Путина он просто потеряет свое кресло. А может и кое-что посерьезнее...
Асад практически утратил управление страной в 2014 году, когда вооруженная оппозиция с одной стороны, а боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) с другой заняли большую половину территории Сирии. Тогда на помощь Асаду, у отца которого Хафеза аль-Асада (руководил 1971-2000 г.г.) были хорошие отношения с СССР, Путин отправил российских военных и первые подразделения наемников из ЧВК "Вагнера". Ради этого были срочно изменены законы РФ, позволившие в стране собирать наемников на войну за границей.
Сегодня в Сирии Россия имеет три военные базы, заполучив от Асада для своих целей аэродром "Хмеймим" и развернув базу в Дамаске.
До этого тут со времен СССР была одна российская база. По данным сирийской государственной газеты Al-Savra, министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии заключило с рядом российских компаний договора на разработку и добычу нефти у побережья Тартуса в восточной части Средиземного моря. Так что и здесь дружба с Путиным стоит народу части их нефтяных богатств.
Друзья хуже врагов
Как мы видим, так называемые союзники просто вынуждены поддерживать Путина, дружба с ним скорее тягостное обязательство, на которое они пошли, будучи в тяжелом политическом положении. А это значит, что вполне возможно они бы с удовольствием избавились от такого друга как только бы замаячила возможность.
- По мнению военного эксперта Олега Жданова, Лукашенко уже сейчас пытается проскочить между капелек и выторговать для себя что-то у Запада.
- А Вашингтон плотно обрабатывает Венесуэлу, желая, что бы она частично заменила те российские нефтяные ресурсы, от которых собирается отказаться Запад.