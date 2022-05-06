Друзья Путина: мировые изгои и диктаторы, которых купила Россия

Верные (вопрос, на долго ли) соратники Владимира Владимировича / Коллаж "Сегодня"

Как уже известно, на празднование 77-й годовщины победы над фашистской Германией в Москву не приедет ни один мировой политик. Однако это совершенно не означает, что у военного преступника Владимира Путина не осталось друзей среди лидеров других стран, которые либо публично поддерживают его вторжение в Украину, либо делают вид, что у них нейтральная позиция.

Сайт "Сегодня" разобрался, кого российский диктатор может считать своим другом.

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Просто некуда деться с подлодки

На сегодня самым преданным другом, соратником и подельником Путина является самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который ради этой дружбы стал всемирным посмешищем с картой нападения Украины на Беларусь, о которой он заявил на телекамеры, но так и не показал.

Дружба эта держится в первую очередь на деньгах: в апреле Минск получил от России отсрочку по выплате более одного миллиарда долларов США в рамках обязательств по кредитам РФ. Государственный кредит в 1,5 млрд долларов Беларусь получила от Кремля в 2020 году после того, как в результате акций протеста режим Лукашенко пошатнулся. Путин помог удержаться Лукашенко на плаву и договорился, что постепенно произойдет полное вхождение Беларуси как бы в равноправное "Союзное государство".

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Просто некуда деться с подлодки-2

Именно по этой же причине вынужден дружить с Путиным венесуэльский лидер Николас Мадуро.

С 2019 года в Венесуэле идет вооруженное сопротивление режиму, которое вспыхнуло после того, как Мадуро не признал потерю большинства в парламенте после всеобщих выборов и начал перекраивать политическую систему страны так, чтобы лишить оппозиционный парламент власти.

В отличие от Беларуси здесь вспыхнуло восстание, и оппозиция до сих пор держится на западе страны. Был момент, когда Мадуро фактически потерял и столицу, но тогда ему на помощь пришли боевики, говорящие по-русски – по данным западной разведки, это были наемники ЧВК "Вагнер".

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И если Лукашенко помощь Путина формально стоила независимости его страны, то Венесуэла благодаря "дружбе" с Москвой теряет свои нефтяные скважины. Например, российский Национальный нефтяной консорциум ("Роснефть", ЛУКОЙЛ, "Сургутнефтегаз", ТНК-ВР и "Газпром нефть") владеет 40% в государственном венесуэльском СП PetroMiranda. В 2020 году спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что на тот момент 70% добываемой в Венесуэле нефти находилась под контролем России.

Исторический союзник

Мировому изгою северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну дружба с Путиным досталась по наследству также, как и сама КНДР. Кстати, в свете ядерного шантажа Путиным всего мира не исключено, что тут уже хозяин Кремля перенимал опыт у азиатского диктатора, отец которого начал размахивать ядерной дубинкой еще с 2005 года.

В 2019 году состоялся последний визит Ким Чен Ына в РФ, где он имел двухчасовые переговоры с Путиным

В случае с Ыном и Путиным стоит говорить о том, что они идеологические близнецы на почве антиамериканской политики, а теперь еще стали и братьями по западным санкциям. Больших экономических выгод от этой дружбы ни одна из стран не имеет, поскольку ранее для России это было сложно из-за введенных Западом против Пхеньяна санкций, теперь они, что называется, в одной лодке.

По данным за 2019 год, доля КНДР во внешнеторговом обороте России составила 0,0072%. Основой российского экспорта были минеральные продукты и продовольствие. Импорт в РФ представлен музыкальными инструментами, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химпрома. Правда, за время дружбы Россия успела подмять под себя часть северокорейской железной дороги и порт Раджин.

Исторический союзник-2

Нынешнему руководителю Кубы Мигелю Диасу-Канелью братство с Россией тоже досталось по наследству вместе с многомиллиардными долгами, которые Москва периодически списывает с островного государства. Сейчас Москва ждет от Гаваны возврата 3 млрд долларов, выделенных ей с 2006 по 2019 год. И как раз через месяц кубинцы должны начинать выплачивать этот долг, на который уже набежало штрафных санкций на 11 млн долларов, подсчитала российская газета "Ведомости".

Мигель Диас-Канель летал к Путину в Москву в 2019 году

Пока Куба традиционно стоит на стороне Москвы и может рассчитывать на очередное прощение. В вопросе с войной в Украине она заняла позицию Кремля, заявив на четвертый день вторжения, что это действия США по последовательному продвижению НАТО к границам России привели к таким событиям. Однако больше никаких комментариев из-за океана не было. Гавана предпочитает молчать по данному вопросу, потому что одновременно еще с момента отхода от власти Фиделя Кастро в 2008 году пытается наладить отношения с США.

Сирийский друг

Кто готов был даже послать свои войска в Украину на поддержку российского друга – так это президент Сирии Башар Асад. У этого диктатора ситуация складывается так, что без штыков Путина он просто потеряет свое кресло. А может и кое-что посерьезнее...

Башар Асад частый гость в Кремле

Асад практически утратил управление страной в 2014 году, когда вооруженная оппозиция с одной стороны, а боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) с другой заняли большую половину территории Сирии. Тогда на помощь Асаду, у отца которого Хафеза аль-Асада (руководил 1971-2000 г.г.) были хорошие отношения с СССР, Путин отправил российских военных и первые подразделения наемников из ЧВК "Вагнера". Ради этого были срочно изменены законы РФ, позволившие в стране собирать наемников на войну за границей.

Сегодня в Сирии Россия имеет три военные базы, заполучив от Асада для своих целей аэродром "Хмеймим" и развернув базу в Дамаске.

До этого тут со времен СССР была одна российская база. По данным сирийской государственной газеты Al-Savra, министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии заключило с рядом российских компаний договора на разработку и добычу нефти у побережья Тартуса в восточной части Средиземного моря. Так что и здесь дружба с Путиным стоит народу части их нефтяных богатств.

Друзья хуже врагов

Как мы видим, так называемые союзники просто вынуждены поддерживать Путина, дружба с ним скорее тягостное обязательство, на которое они пошли, будучи в тяжелом политическом положении. А это значит, что вполне возможно они бы с удовольствием избавились от такого друга как только бы замаячила возможность.