Джонсон готує Путіну важливу розмову, щоб не дійшло до кровопролиття

Борис Джонсон (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір провести телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним наступного тижня.
Про це повідомляє Reuters.
"Прем'єр-міністр рішуче налаштований активізувати дипломатичні прагнення та посилити політику стримування, аби уникнути кровопролиття в Європі . Він повторить про необхідність для Росії відступити і вступити в діалог з дипломатичної лінії, коли він говоритиме з президентом Путіним наступного тижня" , – повідомили в пресслужбі прем'єра Великої Британії.
За даними російських ЗМІ, Лондон 31 січня оголосить про нові санкції проти Росії через загрозу вторгнення в Україну. Вони будуть спрямовані проти фізосіб та фінансових організацій. Передбачається, що санкції будуть скоординованими із союзниками в Європі, а також із США.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- У міністерстві закордонних справ Британії заявили, що Росія хоче привести до влади в Україні колишнього депутата Євгена Мураєва на фоні планів вторгнення в країну. Там також зазначили, що Росія має знизити ескалацію, покласти край своїм кампаніям агресії та дезінформації та піти шляхом дипломатії.
- Крім того, джерело, знайоме з даними британської та американської розвідки, підтвердило, що США мають такі ж докази, як і Велика Британія, щодо змови Росії .
- Крім того, ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав українську владу й опозицію не ігнорувати загрозу вторгнення Росії та об'єднатися задля захисту країни. Він зазначив, що "біля наших кордонів шаленіє скажений собака путінського режиму".
- Також прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що можлива ескалація російської агресії навколо України буде болючою та кривавою, а також може стати "новою Чечнею" для РФ.