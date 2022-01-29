Джонсон готовит Путину важный разговор, чтобы не дошло до кровопролития

Борис Джонсон (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на следующей неделе.

Об этом сообщает Reuters.

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"Премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические стремления и усилить политику сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе. Он повторит о необходимости для России отступить и вступить в диалог по дипломатической линии, когда он будет говорить с президентом Путиным на следующей неделе",— сообщили в пресс-службе премьера Великобритании.

По данным российских СМИ, Лондон 31 января объявит о новых санкциях против России из-за угрозы вторжения в Украину. Они будут направлены против физлиц и финансовых организаций. Предполагается, что санкции будут скоординированными с союзниками в Европе, а также с США.

Угроза вторжения РФ в Украину