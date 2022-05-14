Ексдепутат Держдуми РФ назвав головну умову для повалення Путіна

Геннадій Гудков розповів, за яких умов Володимир Путін може втратити владу у Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

В Росії усунення від влади президента Володимира Путіна може статися внаслідок військової поразки в Україні.

Таку думку висловив ексдепутат Держдуми Росії, полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков в ефірі проекту "Україна разом" на Youtube-каналі "Україна 24".

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На запитання, як провести "депутінізацію" Росії, Гудков відповів:

"Путіна не можна залишати при владі. В який спосіб? Військові поразки. Путін – Акелла, який промахнувся. Путін – уже не мачо, а кульгава на всі лапи качка і так далі. Ось тоді еліти замисляться над тим, щоб його прибрати та усунути, і тоді буде кінець путінізму".

Ексдепутат Держдуми додав, що в РФ крім "депутінізації" доведеться провести "деідіотизацію", оскільки, за його словами, "Путіну вдалося запустити конвеєр з обдурювання людей, перетворення їх на кінчених ідіотів, які підтримують найогидніші справи на планеті".

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Переворот у Кремлі вже розпочався?

Начальник військової розвідки Міноборони України Кирило Буданов раніше заявив, що в Росії вже розпочався переворот, внаслідок якого серйозно хворий господар Кремля Володимир Путін втратить свою владу.

"Перелом буде у другій половині серпня. До кінця цього року буде завершено більшу частину активних бойових дій. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас та Крим", – вважає голова української розвідки.

Своєю чергою, російський журналіст Майкл Накі прокоментував чутки про те, що в Росії можуть знайти якогось молодого полковника ФСБ, який замінить Путіна.