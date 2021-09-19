У Держдуму проходять чотири партії – екзит-пол

Вибори, до яких вже багато питань, закінчилися / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
Сьогодні в Росії закінчилося триденне голосування на виборах до Держдуми. Exit poll "Інсомар" віддав перемогу провладної партії "Єдина Росія".
- ЕР 45,2%
- КПРФ 21,0%
- ЛДПР 8,7%
- СР 7,9%
- "Нові люди" 4,7%
- Партія пенсіонерів 3,6%
- "Комуністи Росії" 1,9%
- "Яблуко" 1,6%
- "Зелені" 0,9%
- "Родіна" 0,8%
- Партія зростання 0,6%
- КПФС 0,6%
- "Зелена альтернатива" 0,3%
- "Громадянська платформа" 0,3%
Такі дані exit poll "Інсомар"
Офіційні дані
Перші дані від ЦВК РФ, згідно з опрацьованими 8,97% протоколів лідером залишається "Єдина Росія". Однак з більш скромним результатом – 38,68%.
Після обробки 9,08% на другому місці та в Думу проходить КПРФ – поки що у комуністів 25,06%, ЛДПР – 9,6%, "Справедлива Росія" – 6,64%.