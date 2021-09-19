В Госдуму проходят четыре партии – экзитпол

Выборы, к которым уже много вопросов, закончились / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Сегодня в России закончилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Exit poll "Инсомар" отдал победу провластной партии "Единая Россия".

Первые данные от ЦИК РФ, согласно обработанным 8,97% протоколам лидером остается "Единая Россия". Однако с более скромным результатом — 38,68%.

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После обработки 9,08% на втором месте в Думу проходит КПРФ — пока что у коммунистов 25,06%, ЛДПР — 9,6%, "Справедливая Россия" — 6,64%.