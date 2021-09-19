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В Госдуму проходят четыре партии – экзитпол

Ирина Ковальчук
19 сентября, 21:04
Выборы в российский парламент выигрывает "Единая Россия"

Выборы, к которым уже много вопросов, закончились / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Сегодня в России закончилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Exit poll "Инсомар" отдал победу провластной партии "Единая Россия".

  • ЕР 45,2%
  • КПРФ 21,0%
  • ЛДПР 8,7%
  • СР 7,9%
  • "Новые люди" 4,7%
  • Партия пенсионеров 3,6%
  • "Коммунисты России" 1,9%
  • "Яблоко" 1,6%
  • "Зеленые" 0,9%
  • "Родина" 0,8%
  • Партия роста 0,6%
  • РПСС 0,6%
  • "Зеленая альтернатива" 0,3%
  • "Гражданская платформа" 0,3%

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Официальные данные

Первые данные от ЦИК РФ, согласно обработанным 8,97% протоколам лидером остается "Единая Россия". Однако с более скромным результатом — 38,68%.

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После обработки 9,08% на втором месте в Думу проходит КПРФ — пока что у коммунистов 25,06%, ЛДПР — 9,6%, "Справедливая Россия" — 6,64%.

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