Ердоган назвав можливу причину лісових пожеж у Туреччині

Президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що до розслідування залучили розвідку

Пожежа в Туреччині. Фото Reuters / Kenan Gurbuz

Турецька влада не виключає, що причиною поширення на півдні країни лісових пожеж могли бути підпали.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час виступу у кризовому центрі в Антальї, куди він прибув для ознайомлення з ситуацією в районах пожеж. Трансляція велася в Twitter.

"Ми ретельно розслідуємо причини пожеж. Якщо є такі зрадники, які здатні спалити власну батьківщину, вони понесуть найсуворіше покарання", – сказав Ердоган.

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Анталья і Мармарис у вогні: з'явилися нові відео лісових пожеж у Туреччині

Нагадаємо, у кінці липня по всій Туреччині спалахнули лісові пожежі. Полум'я дісталося до туристичної провінції Анталья, зокрема, постраждали популярні курорти Бодрум і Мармарис. У вогні опинилися понад 42 населених пункти.

Крім того, 31 липня в Туреччині оголосили зоною лиха регіони країни, що постраждали від пожеж. А саме, в провінціях Адана, Анталья, Мугла, Мерсін і Османіє.