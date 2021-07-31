Эрдоган назвал возможную причину лесных пожаров в Турции

Пожар в Турции. Фото Reuters/Kenan Gurbuz
Турецкие власти не исключают, что причиной распространившихся на юге страны лесных пожаров могли быть поджоги.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в кризисном центре в Анталье, куда он прибыл для ознакомления с ситуацией в районах пожаров. Трансляция велась в Twitter.
"Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание", — сказал Эрдоган.
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Напомним, в конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары. Пламя добралось до туристической провинции Анталья, в частности, пострадали популярные курорты Бодрум и Мармарис. В огне оказались более 42 населенных пунктов.
Кроме того, 31 июля, в Турции объявили зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от пожаров. А именно, в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.
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