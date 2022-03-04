ЄС може відключити від SWIFT нові банки РФ

Через те, що Путін оголосив війну Україні, РФ страждає від санкцій/Фото: колаж: "Сьогодні"

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель припустив, що кількість російських банків, які не зможуть користуватися системою SWIFT, може стати більше.

Про це в Twitter повідомив кореспондент BBC.

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Деталі

Єврочиновник визнав, що країни-члени розглядають варіант із розширенням переліку підсанкційних фінансових установ. Однак поки що рішення не ухвалене. Технічні органи ЄС аналізують доцільність такого кроку.

Які банки точно відключать від SWIFT?

З 12 березня від системи міжбанківських платежів SWIFT відключать 7 російських банків. До списку потрапили: ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк і ВЭБ.РФ.

Санкції від США

Сполучені Штати Америки вводять обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.

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До цього списку, зокрема, потрапили: підприємець і мільярдер Аркадій Ротенберг, генеральний директор корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, бізнесмен Євген Пригожин, голова правління та президент ПАТ "Транснефть" Микола Токарєв, підприємець Алішер Усманов, голова Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" Ігор Шувалов та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Крім того, вводять санкції проти низки авіабудівних підприємств РФ, зокрема й Іркутського авіазаводу та заводу "Авіастар".

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