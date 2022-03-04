ЄС посилить санкції проти Росії

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Європейський Союз посилить санкції проти Російської Федерації.
Про це заявили міністри закордонних справ сьогодні на зустрічі у Брюсселі, відзначив народний депутат з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
"Закривайте вже остаточно цю шалену країну", – написав він.
Санкції від США
Сполучені Штати Америки вводять обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.
До цього списку, зокрема, потрапили: підприємець і мільярдер Аркадій Ротенберг, генеральний директор корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, бізнесмен Євген Пригожин, голова правління та президент ПАТ "Транснефть" Микола Токарєв, підприємець Алішер Усманов, голова Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" Ігор Шувалов та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Крім того, вводять санкції проти низки авіабудівних підприємств РФ, зокрема Іркутського авіазаводу і заводу "Авіастар".
Нагадаємо, гендиректор МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) заявив про готовність поїхати до Чорнобиля, щоб проконтролювати ситуацію з АЕС в Україні.